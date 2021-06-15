Wise系列的軟體真的是越來越多元，加上清爽好看的介面，老實說還頗期待的他的發展性，先前有清理垃圾與登錄檔的Wise Disk CleanerWise Registry Cleaner，近期也推出了隱藏私密檔案的Wise Folder Hider，今天和大家分享的是救援工具Wise Data Recovery，不僅是免費軟體，而且掃描的速度非常的快速，操作介面也容易入手，能簡易的判斷檔案的健康程度，現在就只差繁體中文語系。

掃描後的結果可以從軟體畫面左方看到樹狀結果，能救援的檔案顯示在右側，能將要恢復的檔案勾選起來，之後全部一起回復，也能透過右鍵選擇單筆救援檔案。基本上已經達到救援軟體的基本功能，目前尚欠缺更底層的掃瞄，以及檔案類型的分類，相信應該很快就會跟上腳步吧！

http://wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html

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