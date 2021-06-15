Wise系列的軟體真的是越來越多元，加上清爽好看的介面，老實說還頗期待的他的發展性，先前有清理垃圾與登錄檔的【Wise Disk Cleaner】與【Wise Registry Cleaner】，近期也推出了隱藏私密檔案的【Wise Folder Hider】，今天和大家分享的是救援工具【Wise Data Recovery】，不僅是免費軟體，而且掃描的速度非常的快速，操作介面也容易入手，能簡易的判斷檔案的健康程度，現在就只差繁體中文語系。
掃描後的結果可以從軟體畫面左方看到樹狀結果，能救援的檔案顯示在右側，能將要恢復的檔案勾選起來，之後全部一起回復，也能透過右鍵選擇單筆救援檔案。基本上已經達到救援軟體的基本功能，目前尚欠缺更底層的掃瞄，以及檔案類型的分類，相信應該很快就會跟上腳步吧！
http://wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html
免安裝版：
Wise Data Recovery 5.2.1.338.7z（GOOGLE下載）
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Wise Data Recovery 5.2.1.338.7z（MEDIAFIRE下載）
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