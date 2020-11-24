螞蟻下載器專業版

想要批次下載 YouTube 影片只能一個一個載嗎？這時別再用線上下載工具啦，小編推薦這款知名 Ant Download Manager Pro 螞蟻下載器，它是一款專業影片下載工具，支援大家熟悉的 YouTube、Facebook、Vimeo、Twitter 等網站影片下載，僅下載 YouTube 音樂 MP3 也沒問題，還有斷點續傳、加速下載、批次下載等功能，螞蟻下載器 Pro 版本平時需要付費 26.95 美金，現在限時免費取得，有需要的朋友趕快收下，現在收下終身免費使用。如果你看到本篇文章的時候，限時免費已經到期了，不用覺得可惜，請到本站粉絲專頁按讚並點擊搶先看，下次就不會錯過囉！已經按讚的朋友小編精選 11 款影片下載工具送給你：請點我自取

影片下載器

進入限時免費活動頁面，就可以看到 Ant Download Manager Pro 的限時下載連結，大家可直接到文章後方下載。

影片下載工具chrome

用 FB 分享或填寫個人資料即可取得載點。

Ant Download Manager Pro

小編選擇輸入個人資料，輸入完畢後按下 GIVE IT TO ME NOW 就會立即進行下載囉。

螞蟻下載器專業版

下載後進行安裝就可以開始使用啦。

影片下載工具chrome

這次的安裝版就是「專業版」，不需要輸入任何序號就能使用，可以程式介面頂端有著「促銷用專業版」的字樣，就帶表已經可以使用囉。

youtube影片下載工具

而且這次贈送的是「無閹割」版本，也就是「全功能」開放專業版本，不收下真的對不起自己～

html5影片下載

要如何透過螞蟻下載器下載影片呢？點擊上方的 + 號。

下載影片app

然後貼上要下載的影片網址，小編這裡用 YouTube 作為示範，貼上網址後點擊確定。

youtube影片下載軟體

螞蟻下載器自動解析出網址中的影片，在紅色框選處裡面可以看到各種畫質的影片，像是 144p、240p、720p、1080p 等通通有，若只想下載 YouTube 音樂的話，也有 MP3 檔可以選擇，將要下載的檔案格式點擊左方框框勾選即可。

FB影片下載工具

下方選擇儲存路徑，點擊下載就完成啦。

Twitter影片下載工具

等待下完成，速度還不賴，不到幾秒鐘就完成啦，最重要的是過程中不會有廣告跳出。

萬用影片下載軟體

最後按下開啟即可觀看影片～雖然有許多線上下載 YouTube 影片的工具，不過如果你下載量較大，或需要批量下載，我還是推薦用這款下載器，會替你省下許多時間，而且殘酷的是，限時免費代表時間過了就無法取得，大家趕快點擊下方連結下載起來吧。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/ant-download-manager-giveaway-coupon-sale

下載：
Ant Download Manager Pro 螞蟻下載器（安裝版下載）

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