想要批次下載 YouTube 影片只能一個一個載嗎?這時別再用線上下載工具啦,小編推薦這款知名 Ant Download Manager Pro 螞蟻下載器,它是一款專業影片下載工具,支援大家熟悉的 YouTube、Facebook、Vimeo、Twitter 等網站影片下載,僅下載 YouTube 音樂 MP3 也沒問題,還有斷點續傳、加速下載、批次下載等功能,螞蟻下載器 Pro 版本平時需要付費 26.95 美金,現在限時免費取得,有需要的朋友趕快收下,現在收下終身免費使用。如果你看到本篇文章的時候,限時免費已經到期了,不用覺得可惜,請到本站粉絲專頁按讚並點擊搶先看,下次就不會錯過囉!已經按讚的朋友小編精選 11 款影片下載工具送給你:請點我自取

進入限時免費活動頁面,就可以看到 Ant Download Manager Pro 的限時下載連結,大家可直接到文章後方下載。

用 FB 分享或填寫個人資料即可取得載點。

小編選擇輸入個人資料,輸入完畢後按下 GIVE IT TO ME NOW 就會立即進行下載囉。

下載後進行安裝就可以開始使用啦。

這次的安裝版就是「專業版」,不需要輸入任何序號就能使用,可以程式介面頂端有著「促銷用專業版」的字樣,就帶表已經可以使用囉。

而且這次贈送的是「無閹割」版本,也就是「全功能」開放專業版本,不收下真的對不起自己~

要如何透過螞蟻下載器下載影片呢?點擊上方的 + 號。

然後貼上要下載的影片網址,小編這裡用 YouTube 作為示範,貼上網址後點擊確定。

螞蟻下載器自動解析出網址中的影片,在紅色框選處裡面可以看到各種畫質的影片,像是 144p、240p、720p、1080p 等通通有,若只想下載 YouTube 音樂的話,也有 MP3 檔可以選擇,將要下載的檔案格式點擊左方框框勾選即可。

下方選擇儲存路徑,點擊下載就完成啦。

等待下完成,速度還不賴,不到幾秒鐘就完成啦,最重要的是過程中不會有廣告跳出。

最後按下開啟即可觀看影片~雖然有許多線上下載 YouTube 影片的工具,不過如果你下載量較大,或需要批量下載,我還是推薦用這款下載器,會替你省下許多時間,而且殘酷的是,限時免費代表時間過了就無法取得,大家趕快點擊下方連結下載起來吧。

限時免費活動頁面:https://sharewareonsale.com/s/ant-download-manager-giveaway-coupon-sale

下載:

Ant Download Manager Pro 螞蟻下載器(安裝版下載)