線上影音如何下載？我相信大家手上應該都有常用工具了吧？這次再來推薦大家一套 VidJuice UniTube Video Downloader 萬用線上影音下載工具，支援常見的 1000+ 線上影音網站，可以下載影片或是 MP3 音樂檔案，支援儲存 8K 與 4K 的高畫質影片，能批次無限速度的下載，簡單來說是非常實用的下載工具，雖然這次限時免費的版本只有三個月，但是搞不好一試成主顧，好用的工具只要大家上手就是好工具，推薦大家使用看看囉！

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱與信箱之後點選 Get License。

△ 之後去信箱收信就可以取得這次的活動序號，文末替大家準備好 Windows 免安裝版與 Mac 版本的下載連結，大家也可以直接取用唷！

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register 後會跳出註冊視窗，貼上剛剛所取得的 VidJuice UniTube 活動序號，點選 Register 就可以順利註冊成功囉！

△ 使用方式超級簡單，只要貼上 YouTube 的影音網址，就會直接開始下載囉！各大影音平台應該也都是貼上影音網址即可，大家自己實作看看就對囉！

https://www.vidjuice.com/unitube-video-downloader/

Windows 免安裝版：

VidJuice UniTube 1.2.0.7z（GOOGLE下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.7z（1DRV下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：64 MB

Mac 版本：

VidJuice UniTube 1.2.0.dmg（GOOGLE下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.dmg（1DRV下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.dmg（MEDIAFIRE下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.dmg（RAPIDGATOR下載）

VidJuice UniTube 1.2.0.dmg（MEGA下載）

檔案大小：94.11 MB