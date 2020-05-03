聽音樂是一種生活的休閒，不過還是有許多人不知道如何尋找音樂，也不知道如何收藏自己想要聽的歌曲，這時候推薦大家可以試試看 MP3jam 這款音樂收聽軟體，可以搜尋 YouTube 與 VK.com 的音樂，在上方搜尋框輸入歌曲名稱、專輯名稱或演唱者，搜尋結果會以列表的方式呈現，也會自動以專輯的方式整併搜尋結果，接著要線上聽音樂、下載收藏都可以唷！

在歌曲前方有下載與撥放兩個按鈕，在專輯名稱下可以直接收藏整張專輯，這真的超級方便的唷！

此軟體可以免費的下載歌曲，不過有時間上的限制，每 15 分鐘能下載 3 首歌曲唷！

設定選項能購更改預設的下載資料夾，或是每次下載時都詢問儲存位置，輕輕鬆鬆容易上手！也有三種不同面板顏色可以選擇。

http://www.mp3jam.org/

免安裝版：
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