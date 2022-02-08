iPhone 下載 YouTube 最簡單的方式是什麼？答案無疑是透過捷徑來下載，不過同類型的 YouTube 影片及音樂下載捷徑腳本，可能很快就失效了，因此可以多收藏幾個作為備用比較保險，最近小編又發現了一個能夠下載 YT 影片、MP3 捷徑腳本，用 iPhone 的朋友趕緊收下吧，下次下載影片、音樂就可以用上囉。Android 系統的朋友可以用 YT5s 來下載 YouTube 影片及音樂。

捷徑是 iOS 系統才有的 APP，Android 系統的朋友不適用本篇教學。第一次使用捷徑的朋友，記得去 App Store 下載捷徑 APP，此外這次的腳本另外需要下載 Scripts，小編一起提供在文章下方給各位取用。

還有另一個準備事項是要將 iCloud 雲碟權限打開，因為等等下載完畢後，檔案會儲存在 iCloud 路徑裡面，如果沒有開啟可能會發生錯誤而無法下載。

接著就可以打開 YouTube 找到要下載的影片或音樂囉，點擊分享按鈕後，選擇「顯示更多內容」>「YouTube 影片一鍵下載」>「允許下載影片」。

第一次使用會看到許多「允許」請求畫面，這邊我們一律選擇「永遠允許」，這樣下次下載就不會被再次詢問啦。最後就可以選擇要下載 Video ( 影片 ) 還是 Audio ( 音樂) 啦。

下載完畢後，檔案會儲存在檔案 >iCloud > Shortcuts > JAYD 裡面，這樣下載 YouTube 是不是非常快速呢？載點放在下方，常下載 YouTube 影音素材的朋友趕快收下吧。

下載：

YouTube 影片一鍵下載腳本

Scriptable ( App Store 下載 )