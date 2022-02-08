YouTube 下載 MP3 iOS

iPhone 下載 YouTube 最簡單的方式是什麼？答案無疑是透過捷徑來下載，不過同類型的 YouTube 影片及音樂下載捷徑腳本，可能很快就失效了，因此可以多收藏幾個作為備用比較保險，最近小編又發現了一個能夠下載 YT 影片、MP3 捷徑腳本，用 iPhone 的朋友趕緊收下吧，下次下載影片、音樂就可以用上囉。Android 系統的朋友可以用 YT5s 來下載 YouTube 影片及音樂。

YouTube 下載 MP3 iOS

捷徑是 iOS 系統才有的 APP，Android 系統的朋友不適用本篇教學。第一次使用捷徑的朋友，記得去 App Store 下載捷徑 APP，此外這次的腳本另外需要下載 Scripts，小編一起提供在文章下方給各位取用。

YouTube 下載 MP3 iOS

還有另一個準備事項是要將 iCloud 雲碟權限打開，因為等等下載完畢後，檔案會儲存在 iCloud 路徑裡面，如果沒有開啟可能會發生錯誤而無法下載。

YouTube 下載 MP3 iOS

接著就可以打開 YouTube 找到要下載的影片或音樂囉，點擊分享按鈕後，選擇「顯示更多內容」>「YouTube 影片一鍵下載」>「允許下載影片」。

YouTube 下載 MP3 iOS

第一次使用會看到許多「允許」請求畫面，這邊我們一律選擇「永遠允許」，這樣下次下載就不會被再次詢問啦。最後就可以選擇要下載 Video ( 影片 ) 還是 Audio ( 音樂) 啦。

YouTube 下載 MP3 iOS

下載完畢後，檔案會儲存在檔案 >iCloud > Shortcuts > JAYD 裡面，這樣下載 YouTube 是不是非常快速呢？載點放在下方，常下載 YouTube 影音素材的朋友趕快收下吧。

下載：
YouTube 影片一鍵下載腳本
Scriptable ( App Store 下載 )

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訪客留言

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