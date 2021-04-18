Spotify音樂下載

之前網友來信詢問：「要如何下載 Spotify 的音樂？而且還要 320kbit 的」，最近小編發現 Abelssoft Recordify 2021 音樂下載器限時免費（終身版），除了 Spotify 之外，它還支援 Google Play Music、Amazon Music 等串流音樂，有些人可能會下載音樂到手機播放、車機裡面聽，其他來源可能顯示出的歌名會是亂碼或者亂跳，Abelssoft Recordify 2021 能夠將所有歌名依照自己的儲存歌曲，總而言之如果你想收藏 Spotify 高音直音樂的話，這款音樂下載工具趕快收下來吧，如果你要下載 YouTube 高畫質音樂請用 4K YouTube to MP3

Abelssoft Recordify

這次的限時免費是「終身版」，不須要序號，安裝版即是正式版。

Spotify音樂下載

開啟後輸入使用者名稱、Email 並點擊下方「Get free unlock e-mail now」即可。

spotify無損

打開 Email 裡面的驗證連結，如果沒有收到請到垃圾信件裡面找找。

Amazon Music 音樂下載

驗證完 Email 之後回到 Abelssoft Recordify 2021 裡面，點擊 Done 就可以開始使用囉。

Google Play Music 音樂下載

Abelssoft Recordify 2021 支援 Google Play Music、Amazon Music 及 Spotify，小編就用 Spotify 作為示範，點擊下方 Connect。

Abelssoft Recordify

選擇喜愛的類型：播放清單、專輯或單曲。

免費音樂下載器

最後按下 Open Spotify Web 開啟網頁版。

串流音樂下載

如果你發現 Abelssoft Recordify 2021 沒有偵測到 Spotify 開啟，可能是瀏覽器版本不同所導致的問題，試著安裝 Chrome 外掛來解決類似問題。

Abelssoft Recordify

記得開啟 Spotify 網頁版時，要記得登入帳號（免費帳號就可以了），然後回到 Abelssoft Recordify 2021 就可以看到你的 Spotify 正在播放的音樂囉。

音樂下載工具

最後按下 Keep this song 過約 5 秒後點擊 Disconnect 就可以儲存歌曲了，雖然這個流程有點奇怪，我也不是不是我的操作方式有誤，但的確要這樣操作音樂才會被儲存起來。

Abelssoft Recordify

下載完成後的歌曲會在 My Music 裡面出現，預設的儲存路徑可以在設定裡面查看。

Abelssoft Recordify

在設定處可以能夠設定下載音樂的品質，最高支援到 320kbit。

Abelssoft Recordify

如果你很注重歌曲名稱，也可以在設定處依照自己的喜好，讓歌曲名乖乖呈現。這次的限時免費安裝版就是註冊版，載點放在下面，各位趕緊把握機會收藏起來吧。

https://www.abelssoft.de/en

安裝版下載：
Abelssoft Recordify 2021.6.03.zip（GOOGLE下載）
Abelssoft Recordify 2021.6.03.zip（1DRV下載）
Abelssoft Recordify 2021.6.03.zip（MEDIAFIRE下載）
Abelssoft Recordify 2021.6.03.zip（RAPIDGATOR下載）
Abelssoft Recordify 2021.6.03.zip（MEGA下載）
檔案大小：37.72 MB

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