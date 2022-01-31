Twitter 影片下載

手機怎麼下載 YouTube、IG 或 FB 影片最方便？最近小編發現 Android 一款滿方便的 App，VidMate 影音下載工具，支援超過 1000 個影音網站下載，能下載 MP4 及 MP3 檔，算是一款相當萬用的影片下載器，除了前面提到的常用網站之外，連 Tiktok、Vimeo、tumblr、twitter 等都能夠輕鬆下載，想離線看影片、聽音樂，這款 App 收下就很夠用囉。用 iOS 的朋友請參考精選 11 款萬用線上影片下載工具

Twitter 影片下載

目前這款 VidMate 沒辦法在 Google Play 上面下載，文章後方提供 APK 載點給各位，下載安裝就能夠看到 VidMate 主畫面上方已經有多款常用影音網站，像是 YouTube、Facebook、Instagram 等，小編就用最常用的 YouTube 作為示範。

Tumblr 影片下載

找自己想要收藏的影片後，播放介面下方可以看到「下載按鈕」，點擊之後就可以看到選項囉～MP4、MP3 通通有，畫質跟音質的部分就看原始來源提供到哪邊囉。

VidMate 萬用影片下載器

選好之後按下下載就可以啦，操作相當簡單，下載速度也不錯，常下載影片的朋友 VidMate 載點放在下方，趕快去收下吧～

https://www.vidmateapp.com/

APK 下載：
VidMate 4.5302.apk（GOOGLE下載）
VidMate 4.5302.apk（1DRV下載）
VidMate 4.5302.apk（MEDIAFIRE下載）
VidMate 4.5302.apk（RAPIDGATOR下載）
VidMate 4.5302.apk（MEGA下載）
檔案大小：19.61 MB

VidMate 萬用影片下載，支援超過 1000 個影音網站，可下載 MP4 及 MP3 相關文章

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