大家是否在 iPhone 下載音樂時，必須要用到 iTunes 或是第三方軟體造成自己的不便呢 ? 今天要為大家介紹一款方便的 iOS 捷徑 iMusic，可以輕鬆將 YouTube 轉 MP3 並且下載到 iPhone 手機裡面，而且聽歌的同時還能看歌詞，讓你不需要透過電腦或是第三方 App 工具也能實現，目前 iOS 13 版本可以用！如果你沒用過 iOS 捷徑也不用擔心，我會一步一步教學，本篇將教大家，如何在 iPhone 將 YouTube 轉 MP3 並下載到手機裡吧！

如果大家跟我一樣已經升級到 iOS 13，那就可以滑到捷徑最下方點選「加入不受信任的捷徑」，因為從 iOS 13 開始，Apple 對捷徑內容的審查比較嚴格。

點選「加入不受信任的捷徑」後，打開「捷徑」就能看見「iMusic」捷徑腳本，先不要點它，我們先開啟 YouTube 下載你想要的歌曲，點選「分享」>「複製連結」。

回到「捷徑」內，點開 「iMusic」 捷徑，點選第一個 Start Playing 。

接著，點選「Add Songs」，下一步請選擇「Clipboard」貼上剛剛已複製的 YouTube 連結。

接著會看到它開啟下載的 Scriptable App，直接按「OK」，再手動切回去捷徑，如果這邊看到 Error 的訊息，請關閉 Scriptable App 並重新複製一次 YouTube 連結後再運行捷徑。

由於這個捷徑不只有下載歌曲的功能，還會提供歌詞讓你在捷徑內聽歌時使用，接著可以輸入這首歌的名稱及歌手名字，如果你不需要歌詞歌曲名稱及歌手名字，單純想下載 YouTube 音樂的話，以上步驟可以留空白直接按「完成」跳過。

建議這邊直接按「I don’t want an Artwork」就可以略過，除非你想要下載專輯封面。

按下「I don’t want an Artwork」後，代表成功下載 YouTube 音樂了，接著點選「 iMusic」捷徑，然後選擇「Start Playing」，你就會看到自己輸入歌名的歌曲出現在選項中，點下去就可以直接撥放囉 !

下載好的歌曲，會在我們的「檔案」裡面，點開「檔案」>「Shortcuts」

接著點開「iMusic」>「Songs」。

就可以看到你所下載的歌曲囉 ! 大家可能會覺得好像步驟有點複雜，其實不會，實際操作後會發現很簡單的，以上是這次介紹給大家的 iOS 捷徑 – iMusic，可讓大家輕鬆下載 YouTube 歌曲！