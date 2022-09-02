現在社交媒體如此發達，想要下載網路上的影片、照片時到底該用哪一款工具？不用找了！小編最近找到 Locoloader 萬用線上影片下載工具，一款工具就能搞定影片下載、音樂下載及照片下載，支援的網站舉凡：YouTube、Instagram、BandCamp、SoundCloud、Facebook、Twitch 等全部能下載，不論手機、電腦都能用，趕快把它加入你的瀏覽器書籤，下次臨時需要下載影片就不用找老半天啦。另一款相似功能的 Chrome 外掛 Video Downloader PLUS更加方便，可以隨時下載任何網站影片，推薦一起新增到瀏覽器作為備用。

進入 Locoloader 網站之後，只要貼影片連結就可以啦，目前支援的網站有：YouTube、BiliBili、Youku、Vimeo、Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、Reddit、Periscope、Twitch、TED、Behance、SoundCloud、Bandcamp、Mixcloud、Xvideos、XNXX、xHamster、SpankBang、Motherless、Shesfreaky、HDsex、GotPorn、Beeg、Xfantazy、TXXX、HClips、Porntrex、Tnaflix...

貼上影片網址後，locoloader 會開始解析網址內容，過沒幾秒中就可以看到影片、音樂的下載點啦，有各式不同畫質可以下載，需要轉成 MP4、MP3 也沒有問題。要下載的右鍵點擊藍色按鈕另存就可以下載影片囉。

如果需要試聽，也可以按下播放鍵，試聽完畢後，點擊右側選單也可以看到下載按鈕。是一款非常全能的線上下載影片、音樂工具，連結放在下面，趕快收藏到書籤吧，不然下次又要花一堆時間找下載工具啦。

傳送門：Locoloader