限時免費 GK Video Downloader 4.11.10 線上影音下載工具，支援 YouTube、TikTok、vimeo 等影音平台

限時免費 GK Video Downloader 4.11.10 線上影音下載工具，支援 YouTube、TikTok、vimeo 等影音平台

還不知道 YouTube 如何下載嗎？還不知道 TikTok 如何下載？那是還沒有滿意的工具，這次限時免費的 GK Video Downloader 就是一款支援多影音平台的影音下載工具，支援常見的影音平台，包含有 YouTube、TikTok、vimeo、xhamster 與 Youporn 等等，更可以下載到 4K、8K 的高畫質影音，支援五個線程同時下載，若你習慣將優質影音下載收藏，這樣的好工具可不要錯過。

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/gk-video-4-11-10/

△ 從活動頁面點選 Download Now GK Video 4.11.10 就可以取得活動的壓縮檔案，壓縮檔案內有安裝檔案與這次的活動序號，可以直接到文末下載免安裝版。

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 開啟軟體後點選右上角的啟動軟體，將剛剛所取得的序號填入，點選啟動。

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！軟體有一整年的使用時間唷！

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 軟體使用方式非常簡單，將影音網址貼到軟體之中。

GK Video Downloader 線上影音下載工具推薦

△ 就會自動分析出可以下載的影音畫質，也可以輸出成 MP3 音樂檔案，使用就是這麼簡單囉！

https://www.geekersoft.com/video-saver-1.html

安裝版 :
GKVideo 4.11.10.zip（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：102.65 MB

免安裝版：
GKVideo 4.11.10.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：90.53 MB

YOUTUBE影片下載| DOWNLOAD MP4 | FOR YT CREATOR
YOUTUBE影片下載| DOWNLOAD MP4 | FOR YT CREATOR
How To Quickly Download ANY Video for Free? {2025)
How To Quickly Download ANY Video for Free? {2025)
錄製線上課程與教學影片神軟體Vimeo最新功能介紹!
錄製線上課程與教學影片神軟體Vimeo最新功能介紹!
10個最大的成人影片網站推薦！
10個最大的成人影片網站推薦！
How to Make Viral 1950's Super Panavision 70 Videos - Full Tutorial
How to Make Viral 1950's Super Panavision 70 Videos - Full Tutorial
如何在手機上下載YouTube 影片
如何在手機上下載YouTube 影片
限時免費 GK Video Downloader 線上影音下載工具，支援 YouTube、TikTok、vimeo 等影音平台
哇哇
哇哇
2025-05-06
All Posts

限時免費 GK Video Downloader 線上影音下載工具，支援 YouTube、TikTok、vimeo 等影音平台 相關文章

參考內容推薦

2023年11大線上影片下載網站【線上Video下載方法推薦】

2023年10月31日 — ... 影片網站下載影片了。這些網站包括YouTube、Vimeo、Daily Motion、Facebook 和VK 等等。 優點：. 可下載高品質的Video；. 可從眾多熱門網站儲存影片。

4K Video Downloader+ 1.2.4.0038 免安裝中文版

4K Video Downloader 一款能下載 YouTube、Facebook、Vimeo 和其他影音網站的高畫質影片、播放清單、頻道和字幕的工具。 就是酷資訊網 Search

Video Downloader Pro

2023年11月10日 — 免費視頻下載器是從FB、Vimeo、Twitter、Dailymotion、Instagram 等主流網站下載在線視頻的最簡單、最快捷的方式。 它是下載在線視頻並將其保存以供 ...

4K Video Downloader+ 最全面的網路影片下載工具評測與推薦！

4K Video Downloader+ 是一個很強大的網路影片下載器，號稱能從所有熱門網站下載影片內容包括 YouTube、Vimeo、TikTok、SoundCloud、Facebook、Twitch 和 Bilibili 等等，可在不付費情況下每日最多下載 30 次的影片。

YouTube 影片下載免費工具，統整 10 個免費網頁版線上工具

第一個免費線上 YT 下載工具是 Y2Mate ，最高可以下載 1080P 的影片，支援的格式則有 MP3、MP4、M4V、FLV、WEBM、3GP、WMV、AVI 等，只要複製貼上 YT 影片網址就會自動開始分析，完成之後就可以開始下載，算是一個蠻知名的線上工具，但需要注意的是，工具內的廣告非常多且雜亂，建議瀏覽器要安裝阻擋廣告的外掛再來使用，不然很容易誤觸廣告。 YouTube 影片下載免費工具2：買噹噹影片下載工具 第二個則是介面為繁體中文的「 買噹噹影片下載工具 」，是由台灣人開發的工具，最高可以

4K Video Downloader 4.28.0.5600 for Windows 64

4K Video Downloader+ 1.3.0.0038 for Windows 64-bit 可攜式版從所有熱門網站下載視訊，包括YouTube, Vimeo, TikTok, SoundCloud, Facebook, Twitch, Bilibili 等等高級 ...

Fast Video Downloader 超強影音下載軟體限免！支援超過 ...

2023年6月8日 — ... Video Downloader 超強影音下載軟體限免活動就絕不能錯過，這款相當好用，支援超過1000 個網站，YouTube、Facebook 等都有，而且可下載最高8K 畫質 ...

點選右上角的貼文或影片連結貼上到搜尋框內，點選 ...

... 影片下載軟體，能夠支援的網站相當多，如常見的Youtube、FB、TikTok、Vimeo、Soundcloud .等除了能夠下載音樂、影片之外， 內建的編輯器讓用戶更方便能夠將下載的影片 ...

想下載 YouTube 會員專屬影片嗎？透過這軟體就能做到，2023 最新

我使用的是 4K Video Downloader+ 這款影音下載軟體，它不是免費的，但價格很便宜，每個人都負擔的起，而且不只是 YouTube 影片， Vimeo、TikTok、SoundCloud、Bilibili、Niconico、Flickr、Facebook, Instagram、DailyMotion, Naver TV、Likee 和 Tumblr 和 Twitch 等網站都支援，是一款相當強大的影音下載軟體。

2023 影音下載工具 Allavsoft Video Downloader Converter 好用 ...

2023 影音下載工具 Allavsoft Video Downloader Converter 好用嗎？免費取得與下載教學 限時免費 Allavsoft Video Downloader Converter 3.26.0 線上影音下載工具，具備有影音轉檔功能（Windows、Mac）