還不知道 YouTube 如何下載嗎?還不知道 TikTok 如何下載?那是還沒有滿意的工具,這次限時免費的 GK Video Downloader 就是一款支援多影音平台的影音下載工具,支援常見的影音平台,包含有 YouTube、TikTok、vimeo、xhamster 與 Youporn 等等,更可以下載到 4K、8K 的高畫質影音,支援五個線程同時下載,若你習慣將優質影音下載收藏,這樣的好工具可不要錯過。△ 從活動頁面點選 Download Now GK Video 4.11.10 就可以取得活動的壓縮檔案,壓縮檔案內有安裝檔案與這次的活動序號,可以直接到文末下載免安裝版。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後點選右上角的啟動軟體,將剛剛所取得的序號填入,點選啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!軟體有一整年的使用時間唷!△ 軟體使用方式非常簡單,將影音網址貼到軟體之中。△ 就會自動分析出可以下載的影音畫質,也可以輸出成 MP3 音樂檔案,使用就是這麼簡單囉! https://www.geekersoft.com/video-saver-1.html 安裝版 :檔案大小:102.65 MB免安裝版:檔案大小:90.53 MB