Keepvid Video Downloader

想下載網路上的影片，不知道該用哪款工具？最近小編發現 Keepvid 萬用線上影片下載器，只需要開啟網頁瀏覽器，就可以將 Youtube 轉換為 mp4、mp3，甚至下載字幕，也可以下載 Youtube 播放清單。當然不只支援 YouTube，它支援了超過 1000 個影音網站，常見的 Facebook、Tiktok 甚至是 PxxxHub 也可以下載，總之想要在線上下載影片，把這款萬能影音下載器收藏進書籤就對啦。如果這款突然失靈，這邊一共有 11 款線上影片下載工具，歡迎收下此頁面一次擁有 11 款。

YouTube MP3 下載

進入網站之後，只需要貼上你要下載的影片網址就可以了，YouTube 的部分還支援播放清單網址，貼上網址後按下 Go。

免費影片下載工具

小編就先用 YouTube 來作為示範。

線上影片下載

貼上後就可以看到影片的預覽縮圖，不過縮圖旁邊的下載按鈕是假的，大家先別按。

YouTube 影片下載

再往下滑，下面這邊的下載按鈕才是真的，可以看到影片被分為各種畫質，大家可以選取自己需要的影片格式與畫質，要下載的話右鍵點擊 Download 按鈕，點選「另存連結為」就可以儲存影片啦。

YouTube 字幕下載

如果只想要下載聲音，也可以往下滑找到 MP3 格式。

線上萬用影片下載<span id=" />

臉書的部分小編測試也是沒有問題的，只是影片縮圖有時候會出不來。

Keepvid Video Downloader

再往下滑動就可以看到 FB 影片的下載點，一樣是右鍵點擊 Download 來下載，Keepvid Video Downloader 一共支援 1000 個影片網站，有興趣的朋友可以去看官方提供的支援清單，連結小編放下面，趕緊收藏下來囉。

傳送門：Keepvid Video Downloader

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Keepvid Video Downloader 線上影片、音樂下載免費工具，支援YouTube 等超過1,000 個網站. by Rocky · 2022 年11 月15 日.
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1.進入 KEEPVID 後，在其輸入框中，輸入或將複製後的影片網址貼到該輸入框後，點擊 [DOWNLOAD]。 2.接下來會啟用 java applet 並將該影片的擷圖及所擁有的格式列出。 3.點擊所想下載的影片格式，便會開始下載。 4.下載完成後可使用 VLC Media Player 跨平台的多功能影音播放器 、Splayer - 射手播放器 或是 KMPlayer進行撥放。 標籤： KEEPVID YouTube 影片下載 YouTube YouTube 影片抓取 影音播放器 影音轉檔 回報版本
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