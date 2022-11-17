想下載網路上的影片，不知道該用哪款工具？最近小編發現 Keepvid 萬用線上影片下載器，只需要開啟網頁瀏覽器，就可以將 Youtube 轉換為 mp4、mp3，甚至下載字幕，也可以下載 Youtube 播放清單。當然不只支援 YouTube，它支援了超過 1000 個影音網站，常見的 Facebook、Tiktok 甚至是 PxxxHub 也可以下載，總之想要在線上下載影片，把這款萬能影音下載器收藏進書籤就對啦。如果這款突然失靈，這邊一共有 11 款線上影片下載工具，歡迎收下此頁面一次擁有 11 款。

進入網站之後，只需要貼上你要下載的影片網址就可以了，YouTube 的部分還支援播放清單網址，貼上網址後按下 Go。

小編就先用 YouTube 來作為示範。

貼上後就可以看到影片的預覽縮圖，不過縮圖旁邊的下載按鈕是假的，大家先別按。

再往下滑，下面這邊的下載按鈕才是真的，可以看到影片被分為各種畫質，大家可以選取自己需要的影片格式與畫質，要下載的話右鍵點擊 Download 按鈕，點選「另存連結為」就可以儲存影片啦。

如果只想要下載聲音，也可以往下滑找到 MP3 格式。

" />

臉書的部分小編測試也是沒有問題的，只是影片縮圖有時候會出不來。

再往下滑動就可以看到 FB 影片的下載點，一樣是右鍵點擊 Download 來下載，Keepvid Video Downloader 一共支援 1000 個影片網站，有興趣的朋友可以去看官方提供的支援清單，連結小編放下面，趕緊收藏下來囉。

傳送門：Keepvid Video Downloader