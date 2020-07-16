YouTube 音樂如何快速剪輯？一般程序要先下載 YouTube 影片，然後用轉檔工具將影片轉為音樂，最後才能用音樂裁切工具剪成自己要用的音樂片段。最近小編發現一款線上工具 Audio Cutter Online，可以省略中間全部的步驟，在 Audio Cutter Online 可直接貼上 YouTube 影片網址，接著我們只要裁切完音樂，就可以立即下載得到 MP3 檔案，可以說是目前 YouTube 最簡單的剪音樂工具，可以快速將 YouTube 音樂變鈴聲，當然若你自己有現成的音檔也可以上傳裁切，有需要的話趕緊將這個服務收下吧。你也可以參考：影片管家三合一影片 App：YouTube 影片下載 / 影片剪輯 / 背景聽音樂工具

進入 Audio Cutter Online 網頁後，就可以看到下面選擇檔案的按鈕。

支援 Google Drive、Dropbox 匯入檔案，當然大家最常用的 YouTube 也行，直接貼上影片網址就可以啦。

接著 Audio Cutter Online 就會讀取 YouTube 影片的音檔，看到上面這個介面就可以開始裁切囉。可以去頭去尾，也可以只去中間，下面有選項依照自己需求勾選就可以啦。最下方也有淡出、但入選項可以選擇。

輸出格式支援：AAC、AC3、AIFF、APE、CAF、FLAC、M4A、MID、MP3、OGG、OPUS、SPX、WAV、W64、WMA 等 15 種格式。

完成裁切後，可以最後聽一次確認，沒問題的話按下右邊的綠色按鈕就可以下載剪好的 YouTube MP3 音樂囉！這應該是目前小編用過最好用的線上剪音樂工具，有需要的朋友趕快收到我的最愛吧。

Audio Cutter Online：https://clideo.com/editor/cut-audio