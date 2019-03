備份對大多電腦用戶常常被忽略,因為可能不知道什麼叫做資料不見的痛苦;當然也有人會在意檔案備份,不過都找不到專業的免費備份軟體,這時候推薦你使用 AOMEI Backupper 看看,就功能上一點都不輸給專業級的備份工具,檔案備份、差異備份、系統備份、硬碟備份、硬碟對拷、磁區備份、磁區對拷、排程備份通通都有,趕快來試試看囉!現在專業版一日限免,備份速度更快、功能也更完整唷!

△ 開啟活動網頁之後,點選右方的分享,就可以取得軟體下載點與序號。

△ 軟體下載點有了~但是頁面上的序號竟然是無效的......真實的序號在下載的檔案當中。

△ 開啟壓縮檔有安裝檔案與一個文字檔案,文字檔案內有這次的活動序號,軟體必須在 2019/04/01 前完成啟用唷!

△ 開啟軟體後點選下方 Please click here to register 進行軟體註冊。

△ 之後會跳出序號輸入視窗,填入活動序號後點選註冊,應該就可以註冊完成囉!

△ 軟體首頁 Create New Backup 開始建立一個備份吧!

△ 備份類型有檔案備份、系統備份、硬碟備份、磁區備份與檔案同步,這也是備份軟體中最基本的五大備份功能,其實並沒有什麼特別的,只能說該有的都有。

△ 在複製功能支援系統拷貝,可以將目前的系統拷貝到 SSD 硬碟或是其他硬碟,此外還有磁區對拷與硬碟對拷功能。SSD 拷貝部分為何要特別列出來?因為傳統的拷貝功能會有 SSD 沒有對齊的問題,該有的讀取寫入效能會有所影響。

△ 其他工具還還包含有備份影像檔檢查、製作開機光碟、瀏覽備份影像檔,以及 AOMEI Boot Tool 可以製作一個小小的系統在網路上,用於系統維護的時候。

△ 備份的細節可以設定壓縮率、加密、分割、通知等,Intelligent Sector 是影像備份的一個選擇,在備份時可以捨去無資料的區塊,500GB 的硬碟若只有 200GB 有資料,備份後的影像檔案或許只會有 180GB;也可以選擇每個資料區塊都備份,那麼硬碟多大備份出來的檔案就會差不多大。此外還支援微軟 VSS 的應用,正在使用中的檔案不會有無法備份的問題。

△ 這款工具功能上都有,不過我覺得介面稍嫌可惜,有點不夠清爽的感覺,但是實用就好!

△ 備份有版本控管功能,為了預防備份目的端的空間爆滿,透過版本控管保留最近的備份或自動刪除就有備份,比較符合經濟效益。

△ 專業版本備份速度比較快,我的 128GB SSD 兩三下就解決了!

△ 備份完成之後可以在 Home 的頁面查看剛剛所執行的任務,下次備份時就可以直接選擇全備份或是差異備份,Incremental 與 Differential 兩種差異備份都有支援。

△ 進階選項包含有刪除備份、檢查備份影像檔案、瀏覽備份影像檔案、編輯備份、設定排程、開啟備份資料夾與查看備份內容,該有的功能與項目一點也沒少唷!

有免費版本當然也有專業版本,專業版本的備份速度較快、指令備份、合併備份、自動刪除歷史備份等功能,更多比較請參考上圖資訊。

專業版:http://www.backup-utility.com/professional.html

免費版:http://www.backup-utility.com/tw/free-backup-software.html

專業版:

AOMEIBackupperSetup.zip(MEDIAFIRE下載)

AOMEIBackupperSetup.zip(ZIPPYSHARE下載)

AOMEIBackupperSetup.zip(GOOGLE下載)

AOMEIBackupperSetup.zip(1DRV下載)

AOMEIBackupperSetup.zip(HAMICLOUD下載)

檔案大小:108.55 MB