【限時免費】AOMEI Backupper Professional 4.6.2 免費軟體旗艦功能，專業版本功能更豐富

2019-03-26 23:59:46 哇哇 0 0

AOMEI Backupper

備份對大多電腦用戶常常被忽略，因為可能不知道什麼叫做資料不見的痛苦；當然也有人會在意檔案備份，不過都找不到專業的免費備份軟體，這時候推薦你使用 AOMEI Backupper 看看，就功能上一點都不輸給專業級的備份工具，檔案備份、差異備份、系統備份、硬碟備份、硬碟對拷、磁區備份、磁區對拷、排程備份通通都有，趕快來試試看囉！現在專業版一日限免，備份速度更快、功能也更完整唷！

限時免費：https://giveaway.download.hr/windows/aomei-backupper

AOMEI Backupper 專業版免費下載
△ 開啟活動網頁之後，點選右方的分享，就可以取得軟體下載點與序號。

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△ 軟體下載點有了～但是頁面上的序號竟然是無效的......真實的序號在下載的檔案當中。

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△ 開啟壓縮檔有安裝檔案與一個文字檔案，文字檔案內有這次的活動序號，軟體必須在 2019/04/01 前完成啟用唷！

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△ 開啟軟體後點選下方 Please click here to register 進行軟體註冊。

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△ 之後會跳出序號輸入視窗，填入活動序號後點選註冊，應該就可以註冊完成囉！

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△ 軟體首頁 Create New Backup 開始建立一個備份吧！

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△ 備份類型有檔案備份、系統備份、硬碟備份、磁區備份與檔案同步，這也是備份軟體中最基本的五大備份功能，其實並沒有什麼特別的，只能說該有的都有。

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△ 在複製功能支援系統拷貝，可以將目前的系統拷貝到 SSD 硬碟或是其他硬碟，此外還有磁區對拷與硬碟對拷功能。SSD 拷貝部分為何要特別列出來？因為傳統的拷貝功能會有 SSD 沒有對齊的問題，該有的讀取寫入效能會有所影響。

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△ 其他工具還還包含有備份影像檔檢查、製作開機光碟、瀏覽備份影像檔，以及 AOMEI Boot Tool 可以製作一個小小的系統在網路上，用於系統維護的時候。

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△ 備份的細節可以設定壓縮率、加密、分割、通知等，Intelligent Sector 是影像備份的一個選擇，在備份時可以捨去無資料的區塊，500GB 的硬碟若只有 200GB 有資料，備份後的影像檔案或許只會有 180GB；也可以選擇每個資料區塊都備份，那麼硬碟多大備份出來的檔案就會差不多大。此外還支援微軟 VSS 的應用，正在使用中的檔案不會有無法備份的問題。

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△ 這款工具功能上都有，不過我覺得介面稍嫌可惜，有點不夠清爽的感覺，但是實用就好！

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△ 備份有版本控管功能，為了預防備份目的端的空間爆滿，透過版本控管保留最近的備份或自動刪除就有備份，比較符合經濟效益。

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△ 專業版本備份速度比較快，我的 128GB SSD 兩三下就解決了！

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△ 備份完成之後可以在 Home 的頁面查看剛剛所執行的任務，下次備份時就可以直接選擇全備份或是差異備份，Incremental 與 Differential 兩種差異備份都有支援。

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△ 進階選項包含有刪除備份、檢查備份影像檔案、瀏覽備份影像檔案、編輯備份、設定排程、開啟備份資料夾與查看備份內容，該有的功能與項目一點也沒少唷！

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有免費版本當然也有專業版本，專業版本的備份速度較快、指令備份、合併備份、自動刪除歷史備份等功能，更多比較請參考上圖資訊。

專業版：http://www.backup-utility.com/professional.html
免費版：http://www.backup-utility.com/tw/free-backup-software.html

專業版：
AOMEIBackupperSetup.zip（MEDIAFIRE下載）
AOMEIBackupperSetup.zip（ZIPPYSHARE下載）
AOMEIBackupperSetup.zip（GOOGLE下載）
AOMEIBackupperSetup.zip（1DRV下載）
AOMEIBackupperSetup.zip（HAMICLOUD下載）
檔案大小：108.55 MB

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