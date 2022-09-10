DoYourClone for Mac

如何對 Mac 上的資料進行完整備份？勢必得透過備份工具來進行，最近小編發現 DoYourClone for Mac 備份工具，100％ 的安全無毒的 macOS 硬碟備份軟體，透過它就可以安全、輕鬆的備份硬碟、資料搬家，原價美金 39 元，現在推出限時免費活動，而且是終身版序號，代表現在收下來就可以永遠免費用，各位 Mac 使用者趕緊收藏下來啦。

Mac 硬碟備份

首先點擊文末的載點，下載之後就可以進行安裝。

DoYourClone for Mac

然後 Mac 系統會有安全性提示（因為是從網路下載的軟體），點擊打開確定開啟軟體。

Mac 備份工具

安裝完成後開啟 DoYourClone for Mac，點擊左下角的「鑰匙」圖示。

Mac 硬碟搬家

輸入本次的限時免費活動序號，輸入完成後按下右側 Active 啟用，本次的限時免費序號是終身授權，請大家自行開燈領取：
IR9CP-YLQ25-JRSIM-FI55Z-RZHGY

Mac 系統備份

看到上方訊息就代表序號已啟用成功。

限時免費軟體

Copy Disk 功能可以將硬碟完整備份到另一個，當然也可以選擇你想要備份的資料，不用全部搬過去也可以。Clone OS 則可以備份 HDD/SSD 硬碟、USB、記憶卡、RAID、伺服器等。下載連結放下面，大家請自行下載啦。

https://www.doyourdata.com/disk-clone/doyourclone-for-mac.html

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DoYourClone for Mac

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