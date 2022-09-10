如何對 Mac 上的資料進行完整備份？勢必得透過備份工具來進行，最近小編發現 DoYourClone for Mac 備份工具，100％ 的安全無毒的 macOS 硬碟備份軟體，透過它就可以安全、輕鬆的備份硬碟、資料搬家，原價美金 39 元，現在推出限時免費活動，而且是終身版序號，代表現在收下來就可以永遠免費用，各位 Mac 使用者趕緊收藏下來啦。

首先點擊文末的載點，下載之後就可以進行安裝。

然後 Mac 系統會有安全性提示（因為是從網路下載的軟體），點擊打開確定開啟軟體。

安裝完成後開啟 DoYourClone for Mac，點擊左下角的「鑰匙」圖示。

輸入本次的限時免費活動序號，輸入完成後按下右側 Active 啟用，本次的限時免費序號是終身授權，請大家自行開燈領取：

IR9CP-YLQ25-JRSIM-FI55Z-RZHGY

看到上方訊息就代表序號已啟用成功。

Copy Disk 功能可以將硬碟完整備份到另一個，當然也可以選擇你想要備份的資料，不用全部搬過去也可以。Clone OS 則可以備份 HDD/SSD 硬碟、USB、記憶卡、RAID、伺服器等。下載連結放下面，大家請自行下載啦。

https://www.doyourdata.com/disk-clone/doyourclone-for-mac.html

下載：

DoYourClone for Mac