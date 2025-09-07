我們之前常常分享 Windows 的螢幕錄影軟體，但是比較少分享 Mac 系統的今天，小編就來跟大家分享一下 Windows 與 Mac 系統的螢幕錄影軟體 SurFlex Screen Recorder
。剛好推出限時免費活動。原價 45.95 美金，不論是製作教學影片、錄製線上課程、錄遊戲、錄製 Mac 系統聲音，都可以透過這一款強大的螢幕錄影工具來完成。支援影片輸出的影片格式，包括：MP4、WMV、AVI、MOV、FLV 等，錄音輸出格式則包含：MP3、AAC、OGG、WMA、WAV 或 FLAC 檔，推薦各位 Mac 想錄製系統聲音
的話，或是想用更進階的螢幕錄影功能，就把這一款軟體收藏起來哦。軟體與活動序號一起打包在文末，直接前往下載即可。
首先請各位先到文章後方下載本次的螢幕錄影軟體。非 App Store 官方提供的軟體下載之後，都會出現一個安全性的提示畫面，不過各位請放心，這個軟體是正常的，點擊打開就可以開始使用囉。
由於螢幕錄影軟體會需要用到麥克風、網路攝影機的權限，這邊請記得要把權限開放給軟體使用，才可以正常使用螢幕錄影軟體的功能。
軟體預設的語言是英文，小編先跟大家分享怎麼改成中文？點擊右上方的設定圖示。
找到 language 這邊點選「繁體中文」就可以啦，支援繁體喔！
取得序號之後，打開 SurFlex Screen Recorder 螢幕錄影軟體，就可以看到全螢幕錄影、區域錄影、網路攝影鏡頭錄影還有錄製系統的音效，這些功能都可以獨立的開啟或關閉。
區域錄影可以選擇自己框選區域，或者是使用固定的區域，支援 540P、720P 以及全螢幕錄影畫質。
影片輸出的格式預設是MP4，另外也有 WMV、AVI、MOV、FLV 等選項，想輸出特定格式的朋友，記得來這裡更改輸出格式。
畫質預設是 HD 畫質，如果你需要高畫質的輸出，記得來「品質」這邊選擇「原始畫質」就可以獲得畫質比較高的畫面。
FPS 的話預設是 30，最高支援到 60 FPS 的螢幕錄影。
錄聲音的話，輸出格式預設是 MP3，想要修改格式的話，也有常見的音檔選項，例如：AAC、OGG、WMA、WAV 或 FLAC 檔。
聲音採樣率最高支援 48000 赫茲，預設為 44100 赫茲，比特率最高預設就是 HQ 音質 320 kbps。
還可以設定自己常用或習慣的快捷鍵，像是開始或停止錄影、暫停或恢復錄影、螢幕截圖、錄製滑鼠、錄製滑鼠點擊以及錄製前的倒數計時等，都可以自己調整，載點小編就放在下面，各位趕快來收下吧。https://www.nablamind.com/screen-recorder
Windows 免安裝版： SurFlex Screen Recorder 2.0.5.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：99.88 MB下載：SurFlex Screen Recorder.dmg（NABLAMIND下載）
檔案大小：160.41 MB