如何將大量圖片一鍵接起來？有些人會需要將圖片串接起來，像是漫畫、動漫等...那最近小編發現的 Vovsoft Image Combiner 圖片組合工具就很適合你啦，透過它我們就能輕鬆將大量照片組合在一起，支援所有圖片格式：PNG、JPG、JPEG、GIF、TIFF 及 BMP 通通沒問題。Vovsoft Image Combiner 原價要 59.99 美金，趁現在限免收藏下來可以用永久免費使用。

首先請到文章後方下載 Vovsoft Image Combiner，有安裝版與免安裝版，打開軟體後點擊 Enter License Key。

接著貼上本次的限時免費序號，這次活動是永久 ( 終身 ) 免費授權，請大家自行開燈領取：

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看到上方訊息就代表啟用完成啦。

接下來就可以將兩個或多個圖片合併成一張，還可以輕鬆改變圖片的順序、垂直、水平或以網格樣式合併圖像。連結放下方，有相關需求的朋友請立馬領取囉。

https://vovsoft.com/software/image-combiner/

免安裝版：

Image Combiner 1.4.7z（GOOGLE下載）

Image Combiner 1.4.7z（1DRV下載）

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