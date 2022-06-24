Teamviewer 遠端控制常用到一半斷線？這是免費使用者經常遇到的問題，要如何解決？最近小編發現 AnyViewer Professional 能夠替代 Teamviewer，原價要 118 元美金，算換台幣大約 3700 多元，不過最近推出限時免費活動，可以免費取得 Pro 版，能夠輕鬆從家裡或出遊時遠端控制辦公室電腦，還可以將文件從目前文件夾傳輸到遠端電腦的資料夾，甚至可以遠端玩遊戲、下單股票、遠端辦公等...推薦大家可以現在收下，現賺台幣 3700 元喔！

d首先進入限時免費活動頁面，輸入名稱、Email、驗證碼及密碼，點擊下方註冊並領取禮物。

我們來看看 Pro 版有什麼差別，在速度上與免費版就有很大的不同，Pro 版擁有最大的傳輸速度，可以最多同時控制 5 台電腦，無限的資料傳輸數量、單一檔案最高支援到 1TB...總之就是功能開好開滿囉。

註冊完成後，到文章下方下載 AnyViewer Professional 安裝後並開啟，點擊右上角免費領 VIP，然後輸入剛剛我們註冊好的帳號按下登入。

登入完成後，就可以看到已經成為 1 年的 Pro 會員啦！（此次活動授權為一年份）

AnyViewer Professional 的設計幾乎也都與 Teamviewer 一樣，輸入 ID、安全碼後，按下連線就可以使用啦，下載點小編放在下面，先下載起來再去啟用吧，價值 3000 多元，不領可惜啦！

https://www.anyviewer.com/tw/

免安裝版：

AnyViewer 3.0.7z（GOOGLE下載）

AnyViewer 3.0.7z（1DRV下載）

AnyViewer 3.0.7z（MEDIAFIRE下載）

AnyViewer 3.0.7z（RAPIDGATOR下載）

AnyViewer 3.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：19.68 MB