TeamViewer QuickSupport 15.65.4 快速遠端支援好幫手

TeamViewer QuickSupport 15.65.4 快速遠端支援好幫手

TeamViewer這軟體最近越來越紅，因為遠端的操控性太方便了，更能突破網管的封鎖，再加上操作介面流暢，已經成為很多人都相當上手的軟體，若你還沒用過就趕快用用看囉！TeamViewer QuickSupport 是 TeamViewer 公司推出的輕量級應用程式，專為需要被支援端設計。與完整版 TeamViewer 不同，QuickSupport 不需安裝，只需執行即可開始使用。這對於不擅長操作電腦的使用者來說，非常友善——他們只需開啟程式並提供 ID 和密碼，即可讓遠端技術人員進行連線與支援。

TeamViewer QuickSupport 的主要特色

✅ 即開即用，免安裝
使用者無需進行繁瑣的安裝步驟，只需從官方網站下載執行檔，點擊即可啟動程式。這對於臨時協助、客服支援等情境極為方便。

✅ 安全加密機制
TeamViewer 使用端對端加密技術，確保連線過程安全無虞。此外，每次連線的密碼都是即時產生的，不容易被第三方利用。

✅ 跨平台支援
除了 Windows 與 macOS，TeamViewer QuickSupport 還支援 Android、iOS 等行動裝置版本。這意味著即使使用者使用手機或平板，也可以接受遠端支援。

✅ 自訂品牌（企業版）
企業用戶可自訂 QuickSupport 的品牌識別，如顯示自家 LOGO、客製化歡迎訊息等，提升專業形象與用戶信任感。

TeamViewer QuickSupport 是一款簡單卻功能強大的遠端支援工具，尤其適合即時、臨時的遠端協助場景。技術人員可即時連線至用戶端，協助解決軟體故障或操作問題；長輩在家中遇到電腦使用困難時，只需開啟 QuickSupport，即可由親友遠端協助。它操作直觀、免安裝且支援多平台，對於想快速連線解決問題的使用者來說，絕對是不可或缺的好幫手。

http://www.teamviewer.com/

免安裝版：
TeamViewer QuickSupport 15.65.4.7z（1DRV下載）
TeamViewer QuickSupport 15.65.4.7z（MEDIAFIRE下載）
TeamViewer QuickSupport 15.65.4.7z（RAPIDGATOR下載）
TeamViewer QuickSupport 15.65.4.7z（MEGA下載）
TeamViewer QuickSupport 15.65.4.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：58.76 MB

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