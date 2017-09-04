TeamViewer 12.0.82216 突破網管封鎖的遠端桌面遙控

2017-09-04 10:18:54 哇哇 0 0


多數的遠端搖控軟體，通常都是操控者輸入被控者之電腦 IP 位址及密碼進行操控。但若說被控者，一時間無法找出自身 IP 位置或是處於防火牆或 NAT 後端，這時操控者可能就無法進行遠端遙控了。

這時 TeamViewer 將會是一個不錯的選擇，TeamViewer 最大的特色，就是它那可以穿透防火牆或代理伺服器的穿透能力。同時，在軟體安裝完畢之後，會自動產生一組識別 ID 以及密碼，這組識別 ID 的效用就如同是 IP 位址，且被控端在軟體的主畫面就可以很清楚看到這組識別 ID。當我們需要別人由遠端操控電腦並解決電腦問題時，只要將識別 ID 和密碼讓操控者知道，操控者即可在遠端操控我們的電腦。就如同先前所提到的穿透能力，既使我們的電腦處於防火牆或是 NAT 等環境後端，操控者仍可穿透它們來做遠端遙控。
正常來說，操控端和被控端都需要安裝 TeamViewer，但 TeamViewer 還提供了 VNC 相容模式，若被控端啟用 VNC 相容模式，操控端也可以透過像是 UntraVNC 這類的程式，來進行遠端的搖控。被控端除了被控制的功能之外，被控端也能分享出自己的桌面讓遠端操控者觀看，這個模式，可以在不影響被控端電腦的操作下，讓遠端協助者看到被控者的動作，而遠端協助者，可在遠端「指點」被控制端的動作。這裡的指點是指，當遠端協助者在被控端的畫面上以滑鼠做點擊動作時，被控端的螢幕會出現一個小紅點，這可以讓被控端可以更明白地知道應該點擊何處。也就是說，遠端協助者在「指點」被控端時，被控端並不會受到任何的控制，因為被控端只會在螢幕上看到一個小紅點。

http://www.teamviewer.com/index.aspx

免安裝版：
TeamViewer Portable 12.0.82216.7z（MediaFire下載）
TeamViewer Portable 12.0.82216.7z（Rapidgator下載）
TeamViewer Portable 12.0.82216.7z（YunFile下載）
TeamViewer Portable 12.0.82216.7z（本站下載）
檔案大小：11.16 MB

TeamViewer QuickSupport - TeamViewer QS被控端連線軟體
更多資訊請參考：
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化

TeamViewer 12.0.82216 突破網管封鎖的遠端桌面遙控 相關文章


訪客留言

TeamViewer 12.0.82216 突破網管封鎖的遠端桌面遙控 參考資料

Team Viewer：超簡單免安裝teamviewer 繁體中文版教學與下載@ 日 ...
Team Viewer：超簡單免安裝teamviewer 繁體中文版教學與下載. 很多投資人都是 上班族，通常公司都會禁止下單，此時若有裝下單機，或是有程式交易要跑又不能 ...
Teamviewer Portable 12.0.72365 繁體中文免安裝，簡單又能穿越 ...
2017年1月23日 ... TeamViewer 是一款免費、中文化、跨平台、好用的遠端控制軟體，只要兩台電腦都 安裝這個軟體，透過中間伺服器取得一個ID和密碼(替代電腦的IP)， ...
[下載]TeamViewer v10.0.38388 免安裝繁體中文版免費遠端桌面遙控 ...
TeamViewer 透過網際網路進行遠端存取及支援的全方位解決方案。TeamViewer 可以在幾秒鐘內連線到全世界的任何電腦或伺服器。您可以遠端遙控夥伴的電腦， ...
TeamViewer Windows版本下載
下載和安裝本軟體後，可在短時間內建立第一個工作階段並內開始運作。 ... 這些下載 僅適用於擁有舊版授權（該授權可能無法用於最新版TeamViewer）的使用者。
(下載&amp;教學) TeamViewer 12.0.72365 中文免安裝版~ 突破防火牆的遠 ...
2016年12月16日 ... 如果你有以上的需求，那麼TeamViewer 是一個好工具，他可以突破 ... 軟體名稱： TeamViewer Portable 可攜免安裝版□ 軟體介面：中文□ 軟體 ...
TeamViewer 12.0.72365 免安裝中文版- 突破防火牆遠端控制軟體 ...
2016年12月16日 ... 【軟體名稱】：TeamViewer 【軟體版本】：12.0.72365 【軟體官網】：https://www. teamviewer.com/zhtw/ 【軟體介紹】： TeamViewer 是一個遠端控制軟體， ...
[軟體] Teamviewer 9.0.27339 免安裝中文版– 免費遠端遙控軟體 ...
2014年4月1日 ... TeamViewer 為一款與市面上比較不一樣的遠端控制軟體，這套軟體只要安裝好，便 會自動產生一組識別ID，在別台電腦上如果要連上這台電腦則 ...
teamviewer中文版下載最新免安裝| 免費軟體下載
2015年12月5日 ... teamviewer中文版下載最新免安裝. TeamViewer是一個遠端控制軟體，相容於 Microsoft Windows、Mac OS X、Linux、iOS、Android作業系統，也 ...
TeamViewer Portable 免安裝版下載(綠色版) 12.0.72365，遠端連線 ...
2016年12月31日 ... 遠端連線控制電腦軟體推薦. Teamviewer Portable 免安裝繁體中文版 TeamViewer Portable《免安裝版推薦下載》：TeamViewer 是一套免費且好用 ...
Teamviewer Portable 12.0.72365 阿榮版- 遠端遙控公司電腦或家中 ...
[2008.12.27] 感謝「怪人」提供自製免安裝中文版，不過您的中文化沒有連線按鈕。 ... 關鍵字：TeamViewer中文免安裝版,遠端桌面遙控之王,Teamviewer Portable for ...