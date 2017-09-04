多數的遠端搖控軟體，通常都是操控者輸入被控者之電腦 IP 位址及密碼進行操控。但若說被控者，一時間無法找出自身 IP 位置或是處於防火牆或 NAT 後端，這時操控者可能就無法進行遠端遙控了。
這時 TeamViewer 將會是一個不錯的選擇，TeamViewer 最大的特色，就是它那可以穿透防火牆或代理伺服器的穿透能力。同時，在軟體安裝完畢之後，會自動產生一組識別 ID 以及密碼，這組識別 ID 的效用就如同是 IP 位址，且被控端在軟體的主畫面就可以很清楚看到這組識別 ID。當我們需要別人由遠端操控電腦並解決電腦問題時，只要將識別 ID 和密碼讓操控者知道，操控者即可在遠端操控我們的電腦。就如同先前所提到的穿透能力，既使我們的電腦處於防火牆或是 NAT 等環境後端，操控者仍可穿透它們來做遠端遙控。
http://www.teamviewer.com/index.aspx
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TeamViewer QuickSupport - TeamViewer QS被控端連線軟體
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