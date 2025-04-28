UltraVNC 1.6.0.0 超實用的免費遠端遙控工具

UltraVNC 1.6.0.0 超實用的免費遠端遙控工具

外出時突然需要家中電腦上的資料嗎？或者是回到家後有文件放在公司急需處理呢？這個時候遠端操控軟體就可以派上用場了。 UltraVNC 正好是這類軟體中免費且功能強大的好工具。UltraVNC 是一款強大的遠端桌面控制軟體，廣泛應用於遠端支援、系統管理與遠端協作等領域。​其開源特性使其成為 IT 專業人士和開發者的首選工具之一。

許多時候我們都會遇到人不在需要操控的電腦前面，但是卻非得使用該電腦不可的情況。像這樣的情形，有可能發生在外出時，突然需要家中電腦上的資料；或者是回到家後，老闆一個來電，要你處理某件事，但是資料卻在公司的電腦中。要避免為了這些狀況東奔西跑，那麼你就需要遠端遙控軟體。

UltraVNC 是一款免費的遠端操控軟體，你只需要在受控端安裝它，那麼不論你去到哪裡，都可以透過操控端經由網路來操縱位於遠端的電腦，看是需要直接進行編輯或是進行文件傳輸，通通都不是問題。

且 UltraVNC 獨特的 Mirror Drive 技術，能夠減少操控遠端電腦時所需要的資料傳輸，讓你操控起來更加順暢。一般這類型的遠端操控軟體都售價不斐，所以像 UltraVNC 這樣免費而且功能強大的，絕對值得各位使用者一試。

http://www.uvnc.com/

安裝版：
UltraVNC 1.6.0.0 x64.exe（UVNC下載）
檔案大小：5.53 MB

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2025 年最佳免費遠端桌面工具推薦 UltraVNC 下載
哇哇
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2025-04-28
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