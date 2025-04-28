UltraVNC 1.6.0.0 超實用的免費遠端遙控工具
UltraVNC 1.6.0.0 x64.exe（UVNC下載）
檔案大小：5.53 MB
UltraVNC是一支深受大家喜愛的遠端軟體（VNC, Virtual Network Computing）， ... 標籤: ultra vnc download, ultra vnc server, ultra vnc viewer, ultra vnc 免安裝, 遠端軟體vnc
功能強大、容易使用並且完全免費的遠端電腦搖控軟體。免費 UltraVNC 軟體版本 : 1.2.0.9 免安裝版 軟體分類 : 網路相關 (遠端遙控) 語言介面 : 英文 作業系統 : Windows(含Win8) 軟體性質 : 免費軟體 使用限制 : 非商業使用
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只要在遠端電腦上安裝伺服器版，你便可以在網路上的任何電腦上使用原軟體所附的VNC ... 免費UltraVNC; 軟體版本: 1.2.0.9 免安裝版軟體分類: 網路相關 (遠端遙控) ...
可免費商業使用遠端軟體【6個選項】 · 選項1：專為Windows電腦設計的AnyViewer軟體 · 選項2：內建於Windows系統的Microsoft遠端桌面 · 選項3：內建於Chrome瀏覽器的遠端桌面擴充 ...
UltraVNC 是一款功能強大、操作簡單的免費遠端遙控軟體，它可讓您透過網際網路和區域網路在自己的螢幕上顯示另一部電腦，並允許您利用自己的滑鼠和鍵盤來遙控其他電腦。
這篇文章就要來跟大家分享市面上 8 款「遠端連線軟體」，只要開啟軟體，就可以隨時隨地連接到遠在另一端的電腦，無論是要遠端工作，或是遠距幫別人解決電腦問題，都非常方便，文章中還會跟大家分享遠端桌面軟體的挑選方式及評估要點，現在就一起來看看
UltraVNC 1.4.3.6 免安裝版功能強大、容易使用並且完全免費的遠端電腦搖控軟體。 免費. VNC Viewer 7.13.1 for Windows一套完全加密的遠端控制電腦的軟體， ...