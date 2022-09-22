Aeroadmin Pro

每次開 TeamViewer 都突然中斷嗎？那你該試一試別款遠端連線工具了，最近小編看到 Aeroadmin Pro 正在推出限時免費活動，原價 44.95 美元，現在下載可以免費取得序號，不需要設定就可以遠端控制桌面，具備連線加密技術、遠端複製文件和資料夾、支援連線中斷後恢復下載/上傳，有遠端操控辦公室電腦需求的朋友，請立即收下吧。目前這款只支援 Windows，如果你用 Mac 系統可以使用 ToDesk 遠端桌面軟體

遠端桌面控制

首先到文章後方下載本次的主角 Aeroadmin Pro，安裝完畢後開啟點擊上圖紅箭頭處，來輸入本次的序號。

遠端桌面連線

接著輸入這次的序號資訊，本次序號是 180 天的授權，請大家開燈領取：
mail: [email protected]
text: SWOS

遠端桌面連線工具

啟用後點擊左上方 Connection > Restart。

遠端桌面軟體

重新啟動 Aeroadmin Pro 之後，就可以看到軟體頂端 License 處，已經出現 Pro 字樣。Aeroadmin Pro 連線方式跟 TeamViewer 一模一樣，基本上可以無痛使用，不需要重新習慣操作。下載連結小編放在下方，大家請自行收下啦。

https://www.aeroadmin.com/en/

免安裝版：
AeroAdmin 4.9.7z（GOOGLE下載）
AeroAdmin 4.9.7z（1DRV下載）
AeroAdmin 4.9.7z（MEDIAFIRE下載）
AeroAdmin 4.9.7z（RAPIDGATOR下載）
AeroAdmin 4.9.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.01 MB

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