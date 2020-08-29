遠端桌面連線

你的 TeamViewer 常常連到一半斷線嗎？最近小編發現一款更加穩定、強大的遠端桌面軟體 ToDesk，完全免費下載、使用方式相當簡易，支援 Windows、macOS、iOS 及 Android，不管你是要電腦連電腦，還是出門在外臨時用手機操控家裡的電腦，都能夠用這款 ToDesk 輕鬆辦到，ToDesk 採用點對點加密、1080P 高畫質螢幕控制、支援文件傳輸、多區域機房、伺服器加速等功能，能夠確保進行遠端連線時穩定又快速，光自己說各位沒感覺，自己下載體驗看看最能直接感受～ 你也可以參考：ShowMyPC 3520 只有 2MB 的遠端桌面工具，繁中免安裝下載就可以用！

遠端桌面軟體

使用超簡單，以小編使用情境為例，要以 Android 遠端手機控制 Windows 電腦，只需要在電腦端安裝 ToDesk 並開啟，電腦端這邊就算準備完成囉。( 當然你要用 iPhone 控制 Windows 電腦、Android 控制 Mac 電腦或 Windows 控制 Mac 電腦也沒有不行 )

遠端桌面連線

接著在手機端下載好 ToDesk，輸入電腦畫面上的 ID ( 就是第一張圖中的「397 575 886」)，接著再輸入驗證碼 ( 864 131 ) 就可以連上電腦囉。 

遠端桌面win10

等待連線，速度算快，不到 5 秒鐘就用 Android 手機控制電腦啦。

chrome遠端桌面教學

連線後，電腦畫面就會出現在手機上，畫面太小的話，可以用雙指縮放，可只接滑動來移動滑鼠，點擊、輸入文字通通沒問題。

遠端桌面推薦ptt

遠端控制的過程非常流暢，畫質也滿不錯的。

手機遠端電腦玩遊戲

點擊手機畫面右邊中，有個展開箭頭的圖示，可以展開更多功能，包含：切換螢幕、鎖定桌面、結束遠控等。

手機遠端電腦ios

點擊更多，可以找到手勢指南、顯示桌面、關機、截圖、重新啟動等功能，我個人覺得這款遠端控制工具使用起來非常順暢，操作過程也不會太複雜，大家若出門時，需要用手機控制電腦，可以試試這個工具，或臨時需要幫朋友解決電腦上的問題都非常方便！載點在下方，有需要的朋友趕快下載起來吧。

https://www.todesk.com/

Windows 免安裝版：
ToDesk 1.1.0828a.7z（GOOGLE下載）
ToDesk 1.1.0828a.7z（1DRV下載）
ToDesk 1.1.0828a.7z（MEDIAFIRE下載）
ToDesk 1.1.0828a.7z（RAPIDGATOR下載）
ToDesk 1.1.0828a.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.82 MB

Mac 版本：
ToDesk Mac 1.0.0819a.zip（GOOGLE下載）
ToDesk Mac 1.0.0819a.zip（1DRV下載）
ToDesk Mac 1.0.0819a.zip（MEDIAFIRE下載）
ToDesk Mac 1.0.0819a.zip（RAPIDGATOR下載）
ToDesk Mac 1.0.0819a.zip（MEGA下載）
檔案大小：4.45 MB

手機平台：
ToDesk（APK 下載）
ToDesk（iOS 下載）

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