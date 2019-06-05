限時免費 Allavsoft Video Downloader Converter 線上影音下載工具，具備有影音轉檔功能

2019-06-05 07:59:06 哇哇

影音下載轉檔 Allavsoft Video Downloader Converter 免費下載

影音下載工具現在真的很多，哪款工具真的好？對於軟體的好壞，我總是說自己上手的軟體就好軟體，Allavsoft Video Downloader Converter 這款工具有影音下載功能，支援超過 100 個常見的影音網站，當然也有大家最熟悉的 YouTube、Facebook 等等，此外還具備有影音轉檔功能，可以將影片轉成自己需求的格式大小，也能將有影片轉成 MP3 檔案，是款功能頗全面的工具，原價可要 29.99 美金，現在可以免費取得唷！

限時免費：http://www.bitsdujour.com/software/allavsoft-2

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△ 從活動頁面點選 GET IT FOR FREE。

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△ 接著點選 0 元的選項進入結帳程序，登入帳號完成就可以了！

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△ 之後去信箱就可以收到下載連結與序號，安裝版與免安裝版文末可以直接下載唷！

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△ 開啟軟體後輸入剛剛所取得的序號，之後點選註冊就可以完成囉！

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△ 影音下載可以一次輸入多個影音連結，然後選擇品質，最後點選下載按鈕就可以開始下載。若是要轉檔的話也可以直接進行設定，也能轉成 MP3 檔案。

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△ 下載列表～很順利的下載沒有問題唷！

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△ 轉檔功能使用也很簡單，選擇要轉檔的影片，接著設定要輸出的格式，以及設定轉換品質，還支援影片的剪裁。

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△ 輸出格式已經幫你預定好非常多種，若是對於格是不太了解，也可以使用裝置的方式選取唷！

https://www.allavsoft.com/video-downloader-converter.html

免安裝版：
Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z（GOOGLE下載）
Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z（1DRV下載）
Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z（BANKUPLOAD下載）
Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z（本站下載）
檔案大小：27.73 MB

安裝版：
allavsoft-June2019.exe（GOOGLE下載）
allavsoft-June2019.exe（1DRV下載）
allavsoft-June2019.exe（BANKUPLOAD下載）
檔案大小：31.07 MB

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