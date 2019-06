影音下載工具現在真的很多,哪款工具真的好?對於軟體的好壞,我總是說自己上手的軟體就好軟體,Allavsoft Video Downloader Converter 這款工具有影音下載功能,支援超過 100 個常見的影音網站,當然也有大家最熟悉的 YouTube、Facebook 等等,此外還具備有影音轉檔功能,可以將影片轉成自己需求的格式大小,也能將有影片轉成 MP3 檔案,是款功能頗全面的工具,原價可要 29.99 美金,現在可以免費取得唷!

△ 從活動頁面點選 GET IT FOR FREE。

△ 接著點選 0 元的選項進入結帳程序,登入帳號完成就可以了!

△ 之後去信箱就可以收到下載連結與序號,安裝版與免安裝版文末可以直接下載唷!

△ 開啟軟體後輸入剛剛所取得的序號,之後點選註冊就可以完成囉!

△ 影音下載可以一次輸入多個影音連結,然後選擇品質,最後點選下載按鈕就可以開始下載。若是要轉檔的話也可以直接進行設定,也能轉成 MP3 檔案。

△ 下載列表~很順利的下載沒有問題唷!

△ 轉檔功能使用也很簡單,選擇要轉檔的影片,接著設定要輸出的格式,以及設定轉換品質,還支援影片的剪裁。

△ 輸出格式已經幫你預定好非常多種,若是對於格是不太了解,也可以使用裝置的方式選取唷!

https://www.allavsoft.com/video-downloader-converter.html

免安裝版:

Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z(GOOGLE下載)

Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z(1DRV下載)

Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z(BANKUPLOAD下載)

Allavsoft Video Downloader Converter 3.17.4.7085.7z(本站下載)

檔案大小:27.73 MB

安裝版:

allavsoft-June2019.exe(GOOGLE下載)

allavsoft-June2019.exe(1DRV下載)

allavsoft-June2019.exe(BANKUPLOAD下載)

檔案大小:31.07 MB