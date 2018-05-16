記事本工具我很愛！或許這就是工程師的特性吧～寫個簡單文件要我用 Word 我才不要，記事本能搞定就好啦！這次限時免費的是 Text Edit Plus，這款工具對大家來說比較可惜之處是英文介面，不過體積非常的迷你，執行檔大小不到 5MB，而主要的特色功能著重在內容處理部分，像是多行合併、去除空白行、刪除重複的行、產出重點文字、大小寫轉換、隨機行號變換、反轉行號順序與去除兩側空白之類等等，有這類文字編輯需求的朋友們，可以收下這款工具！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-text-edit-plus-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次是安裝即註冊版，免安裝版也可以到文末一起下載。
△ 大多特異功能就在 Text 這裡，有很多不同的功能可以使用。文字編輯器的基本功能就不多說了！
△ 此外還內建圖片轉文字功能，這個功能也算是厲害厲害！！！
https://vovsoft.com/software/text-edit-plus/
安裝版：
Text Edit Plus.exe（MediaFire下載）
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檔案大小：1.80 MB
免安裝版：
Text Edit Plus.rar（MediaFire下載）
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Text Edit Plus.rar（本站下載）
檔案大小：1.40 MB
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