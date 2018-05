記事本工具我很愛!或許這就是工程師的特性吧~寫個簡單文件要我用 Word 我才不要,記事本能搞定就好啦!這次限時免費的是 Text Edit Plus,這款工具對大家來說比較可惜之處是英文介面,不過體積非常的迷你,執行檔大小不到 5MB,而主要的特色功能著重在內容處理部分,像是多行合併、去除空白行、刪除重複的行、產出重點文字、大小寫轉換、隨機行號變換、反轉行號順序與去除兩側空白之類等等,有這類文字編輯需求的朋友們,可以收下這款工具!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TEXT EDIT PLUS NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次是安裝即註冊版,免安裝版也可以到文末一起下載。△ 大多特異功能就在 Text 這裡,有很多不同的功能可以使用。文字編輯器的基本功能就不多說了!△ 此外還內建圖片轉文字功能,這個功能也算是厲害厲害!!!安裝版:檔案大小:1.80 MB免安裝版:檔案大小:1.40 MB