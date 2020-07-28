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旅行、生活、工作時有事情需要臨時紀錄，你都用什麼 App 呢？要從身上找出實體紙和筆的機會，遠比拿出一支手機還低出很多了，小編也一直在尋找是否有能夠快速筆記、提醒的工具，最近發現一款 Floating Notes 手機便利貼，你可以把它當作虛擬便利貼來使用，用 Floating Notes 建立的便利貼會一直懸浮在最上層，不論你正在滑 FB 還是回 LINE，它就是會一直保持在最上方，直到你事情做完並自己移除為止。電腦版便利貼可以參考：Stickies 8.0a 好用的視窗便利貼

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可惜的是目前者款 App 只支援 Android 系統，iOS 的用戶小編改天再替大家看看有沒有適合的替代方案。Floating Notes 為免費 App，可在 Google Play 中免費下載。下載之後就會直接開啟，在螢幕上就可以看到小小的便利貼視窗。

浮動便利貼App

便利貼的背景顏色可以依照任務的分類客製化，不論你開啟什麼 App，便利貼就是會一直保持在最上藏，就像有一個人一直提醒你要記得做 XXX 事情一樣，保證你不會忘記 XD

桌面便利貼

當然若你要看影片、玩遊戲，還是可以到設定中，將 Visible 選項關閉，就可以臨時關閉便利貼，便利貼本身的透明度也可以調整。按下便利貼中的「讚」圖示，就可以將便利貼收合。如果你常常有臨時紀錄事項、工作、任務的需求，不妨試試這款手機便利貼 App 吧。

下載：
Floating Notes ( Google Play 下載 )

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