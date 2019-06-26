iDailyDiary 是一款日誌型的軟體，他有點像 office 的 onenote，只是這個有點比較類似日記形式的，就是以每天作為為單位可以紀錄一些事情，免費版的可以隨意寫些文字在上面，更可以貼些圖片。可以將手寫日記的習慣改成在電腦上，或是當成工作紀錄使用也頗方便的唷！

為什麼我會突然想用這個軟體呢？因為平常工作時常常會開一堆 tmp 的文字檔，這些檔案紀錄著一些要辦的事情或是資訊，然後一堆 tmp 的文字檔就一直附加越來越多的資訊，沒有分日期或是時間，這些資訊說實在看似重要又好像可以不要，每當電腦一關機時這些 tmp 的紀錄也就隨之不存檔就扔了，但是這些資訊若能保存下來我想以後要回顧工作也應該會方便一些。這軟體覺得似乎可以符合我的需求唷！我想利用這工具來紀錄這些 tmp 的工作紀錄，然後每一天紀錄著每一天的事情，以後要回顧工作紀錄也會非常的方便，當然他除了能打字之外更可以貼上圖片，我想對於工作紀錄會更有幫助的！此外，有繁體中文語系唷！

http://www.splinterware.com/products/idailydiary.htm

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