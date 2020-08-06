Bear 免費寫作筆記 App ，並支援 iPhone、iPad 和 Mac

今天要用 iPhone 介紹的 Bear 是一款簡單、乾淨的寫作應用程式，針對筆記和寫作而生，而且相當好上手，Bear 支援 iPhone、iPad 和 Mac 的平台，最大特色是介面設計非常簡潔，編輯器支援多種常用文字樣式，功能多卻不複雜化。如果你是熱愛生活每天會打開手機、電腦來記錄生活點點滴滴的人，可能會對於類似的網站或是相關 App 有初步的認識，像我個人就不喜歡功能太複雜的筆記 App，比較偏好簡單又能快速儲存的功能，之前我們也有介紹過 NotionTinyPad 類似的筆記工具，至於每個軟體好不好用，還是要看個人的習慣，以下將會以 iPhone 來為大家做示範。

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首先 Bear 可在 iPhone，iPad 和 Mac 裝置上使用，因此你可以隨時在有靈感的時候立刻紀錄下來，從快速筆記到深入的論文，Bear 都是你的絕佳選擇。

Bear 免費寫作筆記網站，極簡風格體驗美好寫作並支援 iPhone、iPad 和 Mac

主題有簡易的白色、深色與舒適的黃色主題 ( 目前 iPhone 只有提供免費黑與白兩種主題 )，使你的文章出版前後都看起來很棒。

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開啟 Bear App 之後點選右下角「開啟新頁面」就能開始寫日記了，日記裡許多小工具的設計包括 : 繪圖、標題 、粗體、斜體、下底線、刪除線、項目列表、引言、程式碼或插入鏈結及圖片等等。

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寫好的日記右上方有「操作」跟「資訊」兩個選項。

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「資訊」功能可以找到日記最後更新時間，包括字數及字元統計、估計閱讀時間、行數及編輯者資訊，不過如果要匯出成 PDF、HTML、DOCX 或 JPG 格式必須升級 Pro 方案才能開啟這些功能。「操作」功能可以封存、共享、複製日記連結，不過要建立密碼也需要升級到 Pro 方案才能使用。

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再來我們回到寫好的日記左上方點開「箭頭」

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下方有個「設定」，點開它會看到各種功能，我們就介紹常用的功能 : 主題、一般、編輯器、隱私權及主題的部分。

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打開「主題」有多種不同配色主題，但免費版就只能使用單一白底黑字或夜間模式。在「一般」裡面建議打開「Markdown 相容性模式」，Markdown  它有純文字標記的特性，讓編寫的可讀性提高，很多網站都使用 Markdown 來撰寫文章。

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「編輯器」裡的印刷字可以調整字體、大小、行高及段落間距，還能利用縮圖檢視影像。在「隱私權」裡可以設定要不要用 Face ID 鎖，不過還是要升級到 Pro 才可以進行。大家如果想使用其他顏色主題，可以考慮付費升級到 Pro 開啟其他顏色主題功能，同時也能在所有裝置間同步，將檔案匯出為 PDF、HTML、DOCX 和 JPG，好處是升級會有一週到一個月試用期，不滿意可隨時申請退費，至於 Bear App 好不好用、值不值得付費，我想大家看了以上本文簡單教學介紹，因該會更瞭解 Bear ，其實沒有一款程式 100% 適合所有人，既然 Bear 可以免費使用，花點時間下載測試看看吧 !

Bear 官方網站 : https://bear.app/

Bear Mac : 載點
Bear App : 載點

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