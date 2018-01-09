【Mac】 Pendo 隨開隨寫日程、清單、筆記，有智慧的記事工具

2018-01-09 10:44:44 9M87
Pendo Mac 筆記工具 記事工具 生產力工具

之前介紹過一款簡單好上手的 Mac 記事工具 Tyke，今天再來推薦另外一款記事工具 Pendo，跟一般的記事工具不太一樣的地方是，以時間軸為主軸的概念來記事，另外筆記、記事我們講求的是快速、簡單，所以 Pendo 也預設了簡單的快速鍵，真正達到一鍵筆記並加入行事曆的效果，記事類型分為四種，分別是：日記、待辦清單、日曆、聯絡人，此外還多了標籤功能，長時間下來，只要搜尋自訂的標籤，能快速回溯過去某一天某一件事，老實說還蠻方便的！
Pendo 的 2 大特色：
  • 語意理解 - 對於行程類型的關鍵字，像是輸入「明天」、「禮拜三」、「每個禮拜五我要...」，Pendo 會自動幫你同步到 iOS 行事曆，這麼一來在 iPhone 上也能看到。
  • 快速鍵 - 輸入完筆記後按下 Enter 在新的一行輸入「rc」就會自動加入行事曆，輸入「待辦」就會變成待辦清單。

Pendo Mac 筆記工具 記事工具 生產力工具

△ 安裝後的介面長這樣，左側是時間軸，右側是筆記內容。
時間軸 記事 筆記 Mac

△ 點選時間軸右下方的＋就可以開始新增筆記

Pendo Mac 筆記工具 記事工具 生產力工具

△ 輸入處右下方的六芒星，點進去有四種不同的類型

快速鍵 Mac 記事 筆記 換行 Enter

△ 這邊來示範一下快速鍵，打完筆記內容後，按 Enter 換下一行，並輸入快速鍵「rc」。

加入行事曆 自動同步 筆記 記事

△ 按下「是」馬上真的加入行事曆了

待辦清單 To do list Mac 記事

△ 待辦清單也長得很親人，左變的時間軸看起來一目瞭然，最上面距離現在越接近，越下面時間則越遠。

Pendo Mac 筆記工具 記事工具 生產力工具
Pendo Mac 筆記工具 記事工具 生產力工具

△ 輸入完聯絡資訊後，點一下聯絡人，就會被記憶下來，可以用在工作上的常用聯絡窗口。

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△ 自己可以建立標籤名，並挑選喜好的顏色，如果每一則重要筆記都有扎實標籤，未來在尋找標籤會超級方便。

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