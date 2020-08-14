Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP、瀏覽器及自動儲存功能

線上筆記工具成為一種趨勢，有越來越多的線上筆記工具能讓大家選擇，這次要分享的是 Zoho Notebook 跨平台的雲端筆記工具，我覺得 Zoho Notebook 最大的特色就是介面設計非常乾淨簡潔，只需要註冊登入就能使用，此外支援了自動儲存、快速寫入筆記、上傳圖片、儲存網址、錄音及繪畫功能等等，方便程度不輸給之前曾介紹過的 BearJoplin 以與 Notion，本篇文章將快速的帶大家看看 Zoho Notebook 的使用方式唷！

Zoho Notebook  Windows 電腦版

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

首先先到 Zoho Notebook 官網下載 Windows 電腦版，或是可以到文末直接下載。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP、瀏覽器及自動儲存功能

安裝好之後，就能直接註冊登陸 Zoho Notebook 免費筆記工具囉 !

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP、瀏覽器及自動儲存功能

打開筆記工具後，右上角能開啟寫作功能、拍照、文章輸出、錄音及繪畫等功能。在下方漂亮的書面上可寫下想法和計劃，將令人難忘的照片從您的桌面上拖動，然後將其與照片卡一起保存，可使用書面儲存所有資料也可更改標題，可以從裡邊寫有關這標題的內容，方便之後找尋。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

進入編輯模式後，上方的工具列包含基本的文字格式功能有：標題、文字編排、字體大小、項目列表、插入鏈結及圖片等等，你還可以利用下方油漆桶更改背景的顏色，以保持條理和時尚。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

開啟拍照功能，能夠直接把桌面圖片拖曳近來，自動幫你調整適合的大小。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP、瀏覽器及自動儲存功能

繪畫功能能手寫出文字或發揮你的想像力，在 Zoho Notebook 天馬行空。點選下其中一隻筆都能更改顏色及粗度，畫錯也不用擔心還有橡皮擦在旁邊等著呢 XD

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP、瀏覽器及自動儲存功能

寫好的筆記都能會自動儲存，只要你沒刪除，就能夠一直保留所寫的資料喔 !

Zoho Notebook  手機版

Zoho Notebook 有支援 Android 和 iPhone 兩個行動平台，小編就用 iPhone 來做示範 :

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

下載好 App 開啟後，可以註冊或用 Apple、Google 來做登入。登入後可以看到主畫面漂亮的書面，接著點選其中一項。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

點開後，可以在上方更改標題，接著可到左下角新增一個寫作畫面，在寫作頁面中能利用左下角油漆桶來更改背景顏色。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

接著回到主畫面中，可以看到下方有許多功能，分別是 : 新增寫作、錄音、檢查標題、文章輸出、拍照及繪畫等功能，如果你正好在記錄風景的文章時，可以利用錄音功能把風景周圍的聲音錄進去，這樣打開文章就能享受視覺與聽覺的魅力。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

打開主畫面左上角的「設定」，可以從「記事」裡面設置字及相片大小，在「隱私與安全」裡可以設定密碼鎖，還能啟用語音辨識幫助你此裝置中的 Apple 語音轉文字轉錄你的音訊記事，更能透過 Siri 在記事本中新增或搜尋標題。

Zoho Notebook 免費筆記工具，支援手機 APP 及瀏覽器

比較有趣的是，竟然有 Siri 捷徑功能，能夠藉由呼喚 Siri 來啟動 Zoho Notebook App 中的記事、清單、音訊、拍照、繪製、儲存檔案等等之類的，真的好方便大家說是不是 ! 以上電腦板與手機板都介紹完畢，這麼方便又好用的免費筆記工具哪裡找 ? 接下來就換大家回家跟著我的步驟操作，或是自己摸索都可以，大家覺得不錯也可參考另一篇 : Zoho Notebook 實用的瀏覽器外掛，方便截圖與上傳圖片並支援 Chrome、Firefox、Safari以及Edge 四大平台

https://www.zoho.com/notebook/

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