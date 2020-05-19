專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房，相對的～好的筆記本工具也可以讓你成為管理大師，可以讓普通筆記變成進階版，該怎麼做呢？其實取得 CintaNotes Pro 就可以了！目前這款工具正在限時免費當中，我有稍微試用測試了功能，基本上真的還不錯，我原本的筆記是一頁式的文件檔案，各種資訊都夾雜在一起，CintaNotes 的介面和使用都算簡單，而且內建繁體中文語系可以使用，相信是非常好上手的，不過很可惜的他只是筆記本工具，若是加個進度功能附加 Todo 功能的話會更完美唷！

限時免費：http://cintanotes.com/pro/promo_2020_gaotd.php

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 進入活動頁面之後，簡單填寫名字與信箱之後，點選下方的 Get License 後就會寄信到你的信箱當中。

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 去收信之後應該就會收到序號囉！每個的序號應該是不同的，因此請大家自己跑一次取得限時免費的流程囉～限時免費版本的授權是永久的，不過軟體無法更新唷！

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 軟體有免安裝版，在文末提供下載！開啟軟體之後點選上方的黃色通知列。

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△ 接著請點選 Enter New License Key 來填寫剛剛所取得的序號。

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 請依照信件內的註冊資訊來輸入，要完全正確才能更正確啟動唷！

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 啟動成功會有 Thank you for registering 的通知。

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 這款筆記工具的介面其實很簡單，不過我還頗喜歡這種簡單俐落的感覺，右鍵就可以快速的新增筆記。

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 筆記可以有標題、內文、標籤、連結與備註，還可以添加附件到筆記裡面，其實這些選項算是很齊全了～若是能加上進度會更完美。

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△ 可以顯示標籤欄，這樣就可以快速找到各種對應標籤的筆記。

專業筆記本工具 Cinta Notes Pro 限時免費

△ 筆記可以建立不同的分頁，可以當作不同的分類來使用，譬如說家庭、工作、雜事等等，這個要怎麼分類看大家自己要怎麼做囉！功能都給你了～

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△ 善用熱鍵可以讓使用上更加順手！

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△ 筆記內容具備有 Simplenote 的雲端同步功能，這樣你就能夠在手機上查看你的筆記內容，就可以達到筆記帶著走的方便性囉！

https://cintanotes.com

免安裝版：
CintaNotes Pro 3.13.7z（GOOGLE下載）
CintaNotes Pro 3.13.7z（1DRV下載）
CintaNotes Pro 3.13.7z（MEDIAFIRE下載）
CintaNotes Pro 3.13.7z（RAPIDGATOR下載）
CintaNotes Pro 3.13.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.76 MB

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