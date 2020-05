好的老師帶你上天堂,不好的老師帶你住套房,相對的~好的筆記本工具也可以讓你成為管理大師,可以讓普通筆記變成進階版,該怎麼做呢?其實取得 CintaNotes Pro 就可以了!目前這款工具正在限時免費當中,我有稍微試用測試了功能,基本上真的還不錯,我原本的筆記是一頁式的文件檔案,各種資訊都夾雜在一起,CintaNotes 的介面和使用都算簡單,而且內建繁體中文語系可以使用,相信是非常好上手的,不過很可惜的他只是筆記本工具,若是加個進度功能附加 Todo 功能的話會更完美唷!

△ 進入活動頁面之後,簡單填寫名字與信箱之後,點選下方的 Get License 後就會寄信到你的信箱當中。

△ 去收信之後應該就會收到序號囉!每個的序號應該是不同的,因此請大家自己跑一次取得限時免費的流程囉~限時免費版本的授權是永久的,不過軟體無法更新唷!

△ 軟體有免安裝版,在文末提供下載!開啟軟體之後點選上方的黃色通知列。

△ 接著請點選 Enter New License Key 來填寫剛剛所取得的序號。

△ 請依照信件內的註冊資訊來輸入,要完全正確才能更正確啟動唷!

△ 啟動成功會有 Thank you for registering 的通知。

△ 這款筆記工具的介面其實很簡單,不過我還頗喜歡這種簡單俐落的感覺,右鍵就可以快速的新增筆記。

△ 筆記可以有標題、內文、標籤、連結與備註,還可以添加附件到筆記裡面,其實這些選項算是很齊全了~若是能加上進度會更完美。

△ 可以顯示標籤欄,這樣就可以快速找到各種對應標籤的筆記。

△ 筆記可以建立不同的分頁,可以當作不同的分類來使用,譬如說家庭、工作、雜事等等,這個要怎麼分類看大家自己要怎麼做囉!功能都給你了~

△ 善用熱鍵可以讓使用上更加順手!

△ 筆記內容具備有 Simplenote 的雲端同步功能,這樣你就能夠在手機上查看你的筆記內容,就可以達到筆記帶著走的方便性囉!

https://cintanotes.com

免安裝版:

CintaNotes Pro 3.13.7z(GOOGLE下載)

CintaNotes Pro 3.13.7z(1DRV下載)

CintaNotes Pro 3.13.7z(MEDIAFIRE下載)

CintaNotes Pro 3.13.7z(RAPIDGATOR下載)

CintaNotes Pro 3.13.7z(MEGA下載)

檔案大小:4.76 MB