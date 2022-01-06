Effie Pro

在電腦寫作覺得 Word 不夠好用嗎？Effie Pro 是一款實用的寫作工具，能夠幫助我們寫出想法和重點，結合筆記和心智圖，輕鬆編輯標題、紀錄關鍵字、重要筆記、清單、評論等。此外，Effie Pro 還支援 Mark down 語法能夠增加我們的寫作效率，直接透過鍵盤就能調整文件格式，隱私保護方面。此外，在 Effie Pro 中寫的東西均透過獨特密鑰加密，所以沒有人可以查閱，有寫作需求的朋友非常推薦唷，趕快趁限時免費將它收下吧。

Effie Pro

Effie Pro 支援 Windows 及 macOS 版本，各位先到文章後方下載並完成安裝。

心智圖工具

接著打開 Effie Pro 後輸入 Email 完成驗證。

Effie Pro

驗證好 Email 之後，輸入密碼點擊下方 Register。

心智圖軟體

打開 Effie Pro 後點擊左下角 Free Version。

Effie Pro

看到上圖頁面後，點擊 I have payment code。

心智圖軟體 Mac

接著就是要取得 Effie Pro 序號啦，點擊下方連結前往活動頁面，輸入 Email 後按下 Continue。

傳送門：取得 Effie Pro 序號

Effie Pro

接著就可以在 Email 收到序號囉。

心智圖軟體 Winodows

回到 Effie Pro 貼上剛剛取得的序號。

Effie Pro

看到上圖畫面就代表啟用完成囉，這次的序號授權是半年份的，價值美金 29.99 元。

Effie Pro

啟用成功後就可以開始體驗不會全新的筆記、寫作體驗啦，最後還是幫各位整理一下 Effie Pro 的重點：

  • 沉浸式的寫作環境，讓你遠離分心
  • 支援幻燈片、清單式列表
  • 為心智圖提供不同的風格：魚骨圖、邏輯圖、矩陣圖、時間軸和組織結構圖
  • 100% 數據加密
  • 將心智圖導出為：PDF、DOCX、JPG、Markdown 和 EffieSheet 格式
  • 你的所有工作都整合在一個地方，避免文件管理混亂
  • 支援 Mark down 語法
  • 占用極少系統資源
  • 原生 Mac、iPhone 和 iPad 應用程式，也適合 Windows 使用者，能在所有的設備之間即時同步
  • 針對 M1 和 Intel 晶片組優化，新 Mac 也能輕鬆運行

https://www.effie.pro/

Windows 免安裝版：
Effie 1.14.3.7z（GOOGLE下載）
Effie 1.14.3.7z（1DRV下載）
Effie 1.14.3.7z（MEDIAFIRE下載）
Effie 1.14.3.7z（RAPIDGATOR下載）
Effie 1.14.3.7z（MEGA下載）
檔案大小：48.03 MB

Mac 下載：
Effie Pro ( macOS 下載 )

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