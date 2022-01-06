在電腦寫作覺得 Word 不夠好用嗎？Effie Pro 是一款實用的寫作工具，能夠幫助我們寫出想法和重點，結合筆記和心智圖，輕鬆編輯標題、紀錄關鍵字、重要筆記、清單、評論等。此外，Effie Pro 還支援 Mark down 語法能夠增加我們的寫作效率，直接透過鍵盤就能調整文件格式，隱私保護方面。此外，在 Effie Pro 中寫的東西均透過獨特密鑰加密，所以沒有人可以查閱，有寫作需求的朋友非常推薦唷，趕快趁限時免費將它收下吧。
Effie Pro 支援 Windows 及 macOS 版本，各位先到文章後方下載並完成安裝。
接著打開 Effie Pro 後輸入 Email 完成驗證。
驗證好 Email 之後，輸入密碼點擊下方 Register。
打開 Effie Pro 後點擊左下角 Free Version。
看到上圖頁面後，點擊 I have payment code。
接著就是要取得 Effie Pro 序號啦，點擊下方連結前往活動頁面，輸入 Email 後按下 Continue。
傳送門：取得 Effie Pro 序號
接著就可以在 Email 收到序號囉。
回到 Effie Pro 貼上剛剛取得的序號。
看到上圖畫面就代表啟用完成囉，這次的序號授權是半年份的，價值美金 29.99 元。
啟用成功後就可以開始體驗不會全新的筆記、寫作體驗啦，最後還是幫各位整理一下 Effie Pro 的重點：
- 沉浸式的寫作環境，讓你遠離分心
- 支援幻燈片、清單式列表
- 為心智圖提供不同的風格：魚骨圖、邏輯圖、矩陣圖、時間軸和組織結構圖
- 100% 數據加密
- 將心智圖導出為：PDF、DOCX、JPG、Markdown 和 EffieSheet 格式
- 你的所有工作都整合在一個地方，避免文件管理混亂
- 支援 Mark down 語法
- 占用極少系統資源
- 原生 Mac、iPhone 和 iPad 應用程式，也適合 Windows 使用者，能在所有的設備之間即時同步
- 針對 M1 和 Intel 晶片組優化，新 Mac 也能輕鬆運行
https://www.effie.pro/
Windows 免安裝版：
Effie 1.14.3.7z（GOOGLE下載）
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檔案大小：48.03 MB
Mac 下載：
Effie Pro ( macOS 下載 )