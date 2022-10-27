電腦最近怪怪的嗎？趕快掃描一下電腦是否有惡意軟體、病毒，最近小編發現 CatchPulse 掃描工具，它其他傳統的掃毒軟體不同，它可以透過 AI 技術來偵測惡意軟體，像是各式惡意威脅、惡意軟體攻擊等，另一個亮點在於它的安全功能，像是：軟體白名單、軟體權限設定等，目前這款 APP 正推出限時免費活動 (原價 34 美金) 各位趕緊來取得免費序號，現在下載即可免費使用。若是錯過限時免費活動，用這款 Jotti 線上惡意軟體掃描工具也是可以，但就沒有實時防護功能。

這次的限時免費活動領取非常簡單，首先到文章下方下載 CatchPulse 並完成安裝。

安裝完畢後，點擊左下角設置 > 帳戶，註冊帳號的地方，找到 Redeem License 並點選。

最後貼上本次的限時免費活動序號，並輸入自己的 Email，最後按下 Redeem 按鈕即可完成啟用，序號的話請大家自行開燈領取囉：58FD-FA0C-8FD3-71A9

看到上方畫面就代表成功啟用囉。當第一次安裝時，CatchPulse 會根據我們使用電腦的習慣建立客製化的「授權清單」，如此一來就可以有效阻擋惡意程式、威脅。

進入 CatchPulse 掃描頁籤，有惡意軟體掃描、漏洞掃描兩種功能。CatchPulse 人工智能掃描相當優秀，2019 年時還被邀請加入 VirusTotal，它們的人工智能甚至還包含了來自多個雲端的反病毒引擎資料庫。

CatchPulse 有兩種基本模式：自動保護功能開啟、自動保護功能關閉。在自動保護模式下 CatchPulse 的人工智能負責與第三方病毒掃描器會同時作用，是應對潛在威脅的最佳方案。關閉自動保護功能後，我們可以完全控制哪些軟體要運行，就跟平時一樣。

掃描時間會花有點久，下面可以調整掃描速度，小編用中等速度，掃描了 6 個小時還沒掃描完。感覺是掃描得相當深入，掃描完畢之後，就可以看到已感染、隔離、歷史紀錄等。沒有任何 AI 或反病毒軟體能保證 100% 的偵測，例如 WannaCry、TeslaCrypt 和 REvil 等勒索軟體或惡意程式，因此 CatchPulse 以「阻擋優先」的方式捕捉這些野獸病毒，來實現全面防護。

當偵測到惡意程式時，我們會先看到 CatchPulse 警告，包括細節、嚴重程度等，並且 AI 會提供建議處理方式，我們可以選擇「信任」、「阻止」 或「隔離」來應對，這些選擇會變成 AI 未來判斷時的預測，來達成個人化的保護模式。

管理的部分，可以設定信任的檔案、允許清單、受限制的程式、受信任的憑證、Script 指令等。設定完畢後 CatchPulse 會自動阻擋或信任清單外的應用程式。軟體小編幫各位放在下方，趁著限時免費活動趕緊收藏起來吧！

https://www.secureage.com/products/home-malware-protection

安裝版下載：

CatchPulse v10.7.7.exe（SECUREAGE下載）

檔案大小：285.81 MB