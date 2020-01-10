Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

想要打造全透明的工具列嗎？這次跟大家分享 Ashampoo Taskbar Customizer 這款簡單實用的好工具，除了可以將 Windows 工具列變成全部透明之外，也可以自己設定不同的色彩顏色，甚至調整到自己喜愛的透明度，若是已經看膩了原本的工具列，那麼不妨來改變一下，其實全透明很酷的唷！Ashampoo Taskbar Customizer 算是免費工具，不過還是需要註冊取得序號，簡單的註冊還是要自己完成唷！

取得序號：https://www.ashampoo.com/frontend/registration/

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 開啟註冊畫面之後，填入自己的電子信箱後點選 REQUEST FULL VERSION KEY。

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 如果你本來就有 Ashampoo 的帳號，那麼輸入密碼登入，如果沒有的話就稍微註冊一下，要註冊登入才有辦法取得序號唷！

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 登入之後就可以取得 Ashampoo Taskbar Customizer 的免費序號囉！

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 此軟體為安裝版，安裝時會要求輸入序號，就將剛取得的序號貼上，點選後方的立即啟用。

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 若是序號是 OK 的，那麼下方就會顯示輸入的授權金鑰有效，之後就下一步繼續完成安裝。

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 啟動後預設會將工具列變成全透明的狀態，別有一番特殊的感覺。

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 系統列的地方也是全透明的唷！

Ashampoo Taskbar Customizer 全透明工具列

△ 除了全透明之外，也可以自己設定色彩與透明度，打造自己喜愛的樣式唷！

安裝版：
Ashampoo Taskbar Customizer.exe（GOOGLE下載）
Ashampoo Taskbar Customizer.exe（1DRV下載）
Ashampoo Taskbar Customizer.exe（MEDIAFIRE下載）
Ashampoo Taskbar Customizer.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：6.36 MB

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