Windows 也能跟 Mac 電腦一樣，擁有美美的動態桌布嗎？macOS Mojave 內建的「動態桌布」能夠隨著日出、日落、夜間分別有不同的變化，最近小編發現 WinDynamicDesktop 這款應用程式，能夠輕鬆讓你的 Windows 電腦，實現與 Mac 桌布一樣的效果，它能夠透過我們的所在位置，計算太陽升起與降落的時間，並讓桌布跟著日出日落而有不同的樣貌，很久沒更換 Win 10 桌布了嗎？趕快將這款桌布工具下載起來吧。如果電腦桌面很亂的話，可以試試這款 100% 提升桌面乾淨度「分類桌布」。

可以在 Microsoft 商店中下載，也可以在 Github 中下載到 WinDynamicDesktop。

WinDynamicDesktop 支援繁體中文，下載之後在下拉選單中就可以看到語言選項。

接著輸入自己的位置就可以啦，台灣輸入 Taipei 即可。也可以手動輸入日出日落時間，或使用 Windows 定位服務來確定時間。

確定日出日落時間後，就可以開始挑選桌布啦，目前 WinDynamicDesktop 共有 13 款桌布能挑選。

包含 macOS 中的 Catalina、Dome、Big Sur、Big Sur Abstract、Mojavi Desert、Peak 等，在 WinDynamicDesktop 中是預覽而已，並沒有太細微的變化，可以點擊下載來觀看更細微的日出日落變化。由於是動態桌布，所以檔案也不小，像我下載的 Mojavi Desert 就有 126.5MB。

下載完畢之後，按下套用就可以得到美美的桌面囉！換個桌面也替自己換個心情吧，載點放在下方給各位自己取得囉。

https://github.com/t1m0thyj/WinDynamicDesktop

免安裝版：

WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（GOOGLE下載）

WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（1DRV下載）

WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（MEDIAFIRE下載）

WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（RAPIDGATOR下載）

WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（MEGA下載）

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