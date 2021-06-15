WinDynamicDesktop

Windows 也能跟 Mac 電腦一樣，擁有美美的動態桌布嗎？macOS Mojave 內建的「動態桌布」能夠隨著日出、日落、夜間分別有不同的變化，最近小編發現 WinDynamicDesktop 這款應用程式，能夠輕鬆讓你的 Windows 電腦，實現與 Mac 桌布一樣的效果，它能夠透過我們的所在位置，計算太陽升起與降落的時間，並讓桌布跟著日出日落而有不同的樣貌，很久沒更換 Win 10 桌布了嗎？趕快將這款桌布工具下載起來吧。如果電腦桌面很亂的話，可以試試這款 100% 提升桌面乾淨度「分類桌布」。

Windows 動態桌布下載

可以在 Microsoft 商店中下載，也可以在 Github 中下載到 WinDynamicDesktop。

mac桌布下載

WinDynamicDesktop 支援繁體中文，下載之後在下拉選單中就可以看到語言選項。

Big Sur 桌布下載

接著輸入自己的位置就可以啦，台灣輸入 Taipei 即可。也可以手動輸入日出日落時間，或使用 Windows 定位服務來確定時間。

Peak 桌布下載

確定日出日落時間後，就可以開始挑選桌布啦，目前 WinDynamicDesktop 共有 13 款桌布能挑選。

Windows 動態桌布下載

包含 macOS 中的 Catalina、Dome、Big Sur、Big Sur Abstract、Mojavi Desert、Peak 等，在 WinDynamicDesktop 中是預覽而已，並沒有太細微的變化，可以點擊下載來觀看更細微的日出日落變化。由於是動態桌布，所以檔案也不小，像我下載的 Mojavi Desert 就有 126.5MB。

WinDynamicDesktop

下載完畢之後，按下套用就可以得到美美的桌面囉！換個桌面也替自己換個心情吧，載點放在下方給各位自己取得囉。

https://github.com/t1m0thyj/WinDynamicDesktop

免安裝版：
WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（GOOGLE下載）
WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（1DRV下載）
WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（MEDIAFIRE下載）
WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（RAPIDGATOR下載）
WinDynamicDesktop 4.6.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：9.32 MB

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