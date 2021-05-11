事情太多怎麼辦？大家都會有自己的記事或是提醒工具，大家有習慣使用的嗎？這次跟大家分享的是 Vov Sticky Notes 簡單的桌面便利貼工具，最適合常常使用電腦的你，我覺得功能簡單實用，沒有太複雜的設定與功能，簡單也是一種優勢，因為有不少人也不喜歡太複雜的工具，若你也喜歡簡單工具的話，Vov Sticky Notes 便利貼工具可能是你的菜唷！趁限時免費收下來吧～

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now Vov Sticky Notes 7.0 之後就可以下載到活動的壓縮檔案，裡面包含有安裝檔與序號，或是可以直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟 Vov Sticky Notes 會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

△ 之後輸入活動取得的活動序號，之後點選 OK 應該就能順利啟動。

△ 便利的介面很簡單，點選右下角的顏色方塊就可以更換自己喜愛的顏色，不過文字不能更改顏色，因此算是非常簡單的便利貼工具唷！

△ 也有黑色介面可以使用，雖然說工具很簡單，但是他有簡易的 Todo 功能，當事情完成時可以標記完成，完成之後並不是便利貼就消失了，而是透過刪除線來表示。這樣的使用其實頗不錯的，譬如說每天可以先列出今日要做的工作，完成之後就給個刪除線，整天看起來也會很有成就感唷！

https://vovsoft.com/software/vov-sticky-notes/

免安裝版：

Vov Sticky Notes 7.0.7z（GOOGLE下載）

Vov Sticky Notes 7.0.7z（1DRV下載）

Vov Sticky Notes 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Vov Sticky Notes 7.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Vov Sticky Notes 7.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：3.75 MB