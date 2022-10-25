Stickies 是一個使用在電腦螢幕上的便利貼軟體。對於長時間使用電腦的人來說，Stickies 的便利性絕對比一般紙張的便利貼來的好；它不但可以隨意改變字型、顏色與面板，甚至還擁有鬧鐘提醒功能呢！

對於工作內容繁雜的人來說，為了不讓自己忘了哪些事該做，一定常常使用便利貼。不過便利貼雖然方便，這邊貼一張那邊貼一張的實在很難看，若是數量一多甚至可以用「妨礙觀瞻」來形容。若是能將便利貼變成軟體顯示在螢幕上不知該有多好。

Stickies 是一個使用在電腦螢幕上的便利貼軟體。它的功能非常多元，除了可以隨意改變字型、顏色與面板，也擁有鬧鐘提醒功能；你還可利用 E-MAIL 將寫好的便利貼內容傳送給朋友當留言，有 PDA 的朋友甚至還能夠設定讓電腦與 PDA 的便利貼同步更新呢！

長時間使用電腦的朋友們，若是你的牆壁、桌上已經被滿滿的便利貼所佔據，那麼你一定需要Stickies還給你一個乾淨的環境。

風格檔案：http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/skins/search.pl

http://www.zhornsoftware.co.uk/stickies/index.html

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