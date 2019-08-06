在電腦前工作要如何不會忘事？我相信便利貼是個好工具，我覺得實體的便利貼貼在螢幕邊緣效果是很不錯的，不過若是想要更多變的便利貼的話，推薦使用 Efficient Sticky Notes Pro 這款專業的便利貼工具，讓便利貼顯示在電腦桌面上，還可以最上層顯示，提示的作用也非常不錯的！基本的功能當包含有改變便利貼顏色、字體顏色、字型大小、顯示在最上層等等，這款最大的優勢在於可以同步到手機，讓你的資料在手機也看的到！限時免費請大家趁這個機會收下唷^^。

△ 從活動頁面點選 Download Now Efficient Sticky Notes Pro 5.60 就可以下載到這次活動的軟體檔案與序號，也可以直接到文末下載免安裝版。

△ 檔案開啟後可以看到這次的安裝檔案與文字檔，文字檔內有這次活動序號，免安裝版本也替大家一起準備好了！

△ 開啟軟體後會跳出註冊試窗，請輸入自己的名字與剛剛所取得的活動序號，之後點選註冊。

△ 註冊成功就會看到以上視窗，這款軟體可以免費升級一年唷！

△ 這款軟體的使用介面我覺得普普，不過功能卻是很實在的，以新增桌面便利貼來說，可以很方便的調整字型、文字顏色、背景顏色，與能使用漸進被景色，或是調整背景的透明度，方便的是還可以設定群組，基本的功能都不會少，雖然桌面便利貼的樣式有點普通，不過一般便利貼不就長這樣？說實在擬真度很實在。

△ Efficient Sticky Notes Pro 這款工具還有一個好處，可以在手機上安裝 Efficcess 來同步便利貼的資料，在手機上安裝 APP 之後，只要在同一個 WiFi 網路的環境之下，就可以同步到手機上，雖然我覺得介面實在不怎樣，不過不得不說同步到手機是很實用的。

http://www.efficientstickynotes.com/

免安裝版：

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