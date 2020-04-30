Windows 10 安裝完成之後，要如何啟動呢？通常透過光碟安裝 Windows 10 的時候，過程中會有要求輸入序號，若你使用電腦無法個人化設定，那麼可能就是沒有啟動的狀態，那如果已經錯過了安裝步驟，那麼該如何買序號來啟動呢？本篇文章將簡單的教大家如何啟動 Windows 10，其實一點都不難唷！跟著做馬上就會自己啟動 Windows 10 囉！除了啟動 Windows 10 的教學之外，也有人問說國外便宜的 Windows 10 是否可以購買與啟動，這裡也來替大家實測看看囉！

如何啟動 Windows 10？

△ 進入 Windows 10 之後，請點選開始選單，之後點選個人帳號的部分，點選「變更帳戶設定」的選項。

△ 這時候您的資訊會顯示「您必須先啟用 Windows，才能個人化您的電腦。」，代表若你沒有啟用話，很多個人化的設定是無法使用的唷！接著請繼續點選下方的「立即啟用 Windows。」

△ 接下來應該可以在畫面上看到「Windows 報告您的裝置上找不到任何產品金鑰」的紅色文字，這也代表是沒有啟動的狀態。所以我們立即啟用 Windows，從下方點選「變更產品金鑰」。

△ 之後會跳出輸入產品金鑰的畫面，將剛剛序號填寫進去之後下一步。

△ 之後再點選「啟用」繼續。

△ 接著應該就可以順利啟用 Windows 10 專業版囉！

那我沒有 Windows 序號怎麼辦？

當然就是去購買囉！其實只要在 Google 搜尋「Windows 10 購買」就可以看到很多了，在台灣甚至 Pchome 購物、Yahoo 超級商城都可以買到，實體店面的話要找賣電腦、電腦組裝的，應該都可以買到正版的 Windows 序號，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，這點必須提醒大家！而 Google 搜尋「Windows 10 購買」也可看到很多便宜的購買選擇，那這些是可以購買的話？或是在台灣可以啟用嗎？坦白說以上啟用 Windows 的教學，就是我購買不到 300 元的 Windows 10 專業版序號，在國外網站購買的序號，也確實可以在台灣啟用，這是透過微軟認證啟用的唷！

MMORC 有哪些優惠呢？

Windows 10 作業系統 產品 折扣碼 價格（美金） 購買 Windows 10 Pro TMC35 $9.94 這裡買 Office 文書軟體 產品 折扣碼 價格（美金） 購買 Microsoft Office 2019 Pro Plus TMC35 $46.96 這裡買 Microsoft Office 2019 Home & Students $48.74 這裡買 Microsoft Office 365 Professional Plus $21.83 這裡買 Microsoft Office 2016 Pro Plus $36.20 這裡買 系統與文書組合 產品 折扣碼 價格（美金） 購買 Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key TMC35 $59.72 這裡買 Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $54.98 這裡買 Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $29.89 這裡買 Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $36.33 這裡買 其他軟體優惠 產品 折扣碼 價格（美金） 購買 McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global TMC35 $10.2 這裡買 Kaspersky Total Security 2020 1+Year1+Device Random Digital Code Global $13.43 這裡買 Kaspersky Total Security 2020 1 Year 3 Devices Digital code Global $18.84 這裡買 ESET NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $12.34 這裡買

Windows 10 Pro 不到 300 元哪裡買？

△ 這次替大家實測購買的是 Windows 10 Pro（走這裡），其實 MMORC 這次還有很多軟體優惠，不過最划算的應該就是 Windows 10 Pro，其他優惠會在文末一併提供給大家！進入頁面後可以看到原價是 15.29 美金，Add Cart 加入購物車。

△ Place Order 繼續。

△ 這時候到輸入折扣碼的階段，原本的金額是 15.29 美金，請輸入 TMC35 的折扣碼，點選後方的 Apply Coupon 繼續。

△ 折扣後的金額是 9.94 美金，相當於台幣 298 元，不到台幣 300 元的價格，付款方式有 PayPal、信用卡等等，請大家選擇適合自己的結帳方式來付款，在下方 輸入信箱 之後，點選 Confirm And Place Order 來付款，付款流程就不多說，直接繼續到付款結束之後的流程。

△ 結帳之後會先停在 Payment Processing 的階段，這時候稍微等一下之後再重新整理頁面，等看到 Successful Payment 之後就可以點選下方的 Extract Your Key 來取得序號。如果一直停留在 Payment Processing 的階段，可以從網頁右下角 Live Chat 與客服聯繫，或是透過 support@mmorc.com 的客服信箱來處理。

△ 進入下一個畫面之後，請再點一次 Extract Your Key，之後就會看到 Windows 10 Pro 的序號囉！也請大家趕快把序號存起來，因為在我這次實測之後，我的信箱並沒有收到任何的訂單編號、軟體序號之類的，所以請大家要自己記錄一下訂單編號與取得的 Windows 10 Pro 序號，若是有問題的話也比較好追蹤唷！

完整下載安裝步驟請參考：台幣 300 元有找的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學

從國外購入的序號合法嗎？

為什麼只替大家實測呢？那推薦購買嗎？之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。