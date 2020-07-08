最近作業系統軟體優惠似乎又變多了！不少網友來問說 Windows 10 家用版與專業版的差異，是否自己買家用版就好？會不會缺少了什麼實用好功能之類的？其實現在買筆記型電腦、準系統電腦大多都是搭配上 Windows 10 家用版居多，只有商業筆電才會搭上 Windows 10 專業版，以我自己的經驗來看 Windows 10 家用版真的很夠用了，商業版當然是上班時使用，那就交給老闆去買單就對了，自己買自己的當然是買家用版，本篇文章將與大家分享 Windows 10 家用版與專業版的差異，也替大家實測夏季優惠的購買。
比較 Windows 10 家用版與專業版
|功能
|Windows 10 家用版
|Windows 10 專業版
|Windows Hello
|✔
|✔
|裝置加密
|✔
|✔
|防火牆和網路保護
|✔
|✔
|網際網路保護
|✔
|✔
|家長監護 / 保護
|✔
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|安全開機
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|BitLocker 裝置加密
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|Windows 資訊保護（WIP）
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|Windows Defender 防毒軟體
|✔
|✔
|數位筆與觸控
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|✔
|Microsoft Edge
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|✔
|省電模式
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|✔
|機動存取手機照片
|✔
|✔
|行動裝置管理
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|群組原則
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|Azure 企業狀態漫遊
|✔
|商務用 Microsoft Store
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|受指派的存取權
|✔
|動態佈建
|✔
|商務用 Windows Update
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|Kiosk 模式設定
|✔
|對 Active Directory 的支援
|✔
|對 Azure Active Directory 的支援
|✔
|微軟定價
|NT$4,590.00
|NT$6,999.00
到了微軟 Windows 10 家用版的頁面，你會發現標示著「有了 Windows 10 專業版，您具備安裝任何應用程式的彈性，甚至可以安裝未經過 Windows 市集驗證的應用程式。」，看來微軟其實還是比較推薦專業版，不過 Windows 10 市集有人在使用嗎？我相信多少一定會有，但是可能不是太多，家用版頂多是不能安裝未經過 Windows 10 市集驗證的應用程式，實際上還是能在市集上下載實用的應用程式。上表當中很多 Windows 10 專業版才有的功能，若你看不懂的話，代表你可能也沒有這方面需求，那麼 Windows 10 家用版或許就足夠啦！
△ 雖然似乎 Windows 10 家用版就已經足夠了，不過這次還是要來替大家實測 Windows 10 專業版（走這裡）的購買，為什麼呢？因為這次的夏季優惠 Windows 10 Pro 比 Windows 10 Home 還要優惠，那麼當然是選擇便宜的。進入頁面之後點選加入購物車。
△ 進入購物車頁面之後，可以輸入這次夏季活動的優惠券代碼 summer30 之後使用優惠券。
△ 之後可以看到著扣後的價格是台幣 318 元，這真的只是吃一頓小火鍋的價格，相信學生族群也有能力自己入手吧！
△ 結帳時可以以訪客的身分結帳，或是新註冊帳號，我個人建議還是註冊帳號比較好，不過若是不喜歡留下信箱之類的，訪客結帳也無妨唷！若是已經有帳號的也可以直接登入結帳。
△ 註冊帳號資訊不用太認真填寫，基本上信箱不要錯就好，填寫完成之後繼續。
△ 結帳方式有 PayPal 還有信用卡，我想大家用信用卡居多吧～我是使用 PayPal 來結帳。
△ 最後確認金額之後，就可提交訂單來買單囉！
△ 不久之後就會收到 Windows 10 Pro 的序號。
是否推薦購買呢？
替大家實測夏季優惠的購買流程，也確實收到序號，唯一的限制是這是單一電腦全新安裝使用，而且確實可以在台灣地區安裝使用，不過微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上的確是可以購買到 Windows 10 專業版的序號，那大家是否要購買便宜序號就請大家自行斟酌。 這裡只是實測是否可以購買成功與啟動。
△ 以前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。
還有哪些優惠資訊呢？
|Office 2019 可享 5 折優惠
|分類
|產品
|折扣碼
|台幣結帳價
|Office 2019
|辦公軟體 Office 2019 專業增強版---1 用戶
|summer50
|1031 元
|Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品
|1160 元
|Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品
|1087 元
|以下辦公軟體全部 7 折
|分類
|產品
|折扣碼
|台幣結帳價
|作業系統
|Windows 10 專業版 --- 32/64 位元作業系統
|summer30
|318 元
|Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統
|344 元
|Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統--- 2 台電腦授權
|536 元
|Office 2016
|微軟辦公軟體 2016 專業增強版
|768 元
|微軟 Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品
|903 元
|Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品
|866 元
|Office 365
|辦公軟體 Office 365 適用於多台設備---1 台設備授權账户
|501 元
|辦公軟體 Office 365 與 Windows 10 專業版版捆綁銷售產品
|749 元
|辦公軟體 Office 365 與 Windows 10 家庭版捆綁銷售產品
|772 元
|家庭和學生版
|辦公軟體 Office 2016 家庭版和學生版---1 用戶
|885 元
|辦公軟體 Office 2019 家庭版和學生版---1 用戶
|1180 元
|MAC 家庭和商務版
|辦公軟體 Office2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本
|1405 元
|辦公軟體 Office2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本
|2145 元
Windows 如何安裝？
△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！
△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。
△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。
△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。
△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。
如何用 USB 來安裝 Windows？
現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：