限時免費 Mockplus 強大受歡迎的原型設計工具（Windows、Linux）

2019-09-13 07:48:26 哇哇

Mockplus 原型設計軟體

好多好看的網頁、APP、手機頁面是如何設計的？當然需要有專業的工具，Mockplus 就是一款更快更簡單的原型設計工具。快速創建原型，一鍵拖拽創建交互，團隊協作省事省力。微軟、華為、東軟、育碧、Oracle、西門子、IBM 等全球知名企業和全球 300 多所高校都在用，學會了代表你也有個專業技能，你可以馬上免費開始你的設計！而現在這款工具正在限時免費當中，有六個月的個人板可以使用，想要學習設計工具的朋友們，不趁現在更待何時呢？

限時免費註冊：https://www.mockplus.com/user/register/?hmsr=shareware

Mockplus 原型設計軟體

△ 從活動頁面先進行帳號註冊，輸入電子信箱與兩次密碼，之後點選 Register 註冊，之後登入剛剛所註冊的帳號。

限時免費取得：https://www.mockplus.com/user/upgrade/?hmsr=shareware

Mockplus 原型設計軟體

△ 從活動取得頁面輸入「shareware」後點選 UPGRADE NOW 來升級自己的帳號。

Mockplus 原型設計軟體

△ 升級帳成功就可以看到以上訊息。

Mockplus 原型設計軟體

△ 接著開啟軟體時請 Log in 登入帳號，軟體可以到文末下載安裝版本與免安裝版本。

Mockplus 原型設計軟體

△ 登入帳號後應該就可以看到個人版的認證，使用期限有半年之久，大家可以好好利用唷！

Mockplus 原型設計軟體

△ 接著開始建立一個設計，有簡單的分手機、平板、網頁、電腦與白板，要完全自訂也是可以的。

Mockplus 原型設計軟體

△ 目前這款工具只有英文版本，坦白說有點點複雜啊！若是要上手可能得努力玩玩看才有辦法，使用方式我這裡也無法提供給大家教學，師傅帶你取得授權，修行就靠大家自己囉！

軟體特色如下：

交互快

Mockplus 原型設計軟體

拖一拖，交互設計從沒有這麼簡單

Mockplus 中的原型交互設計完全可視化，所見即所得。拖拽鼠標做個鏈接，即可實現交互。同時，Mockplus 封裝了彈出面板、內容面板、滾動區、抽屜、輪播等系列組件，對於常用交互，使用這些組件就可快速實現。

設計快

Mockplus 原型設計軟體

放一放，原型圖輕鬆呈現

Mockplus 封裝了近 200 個組件，提供 3000 個以上的圖標素材。做圖時，只需要把這些組件放入工作區進行組合，一張原型圖就可以迅速呈現。把思路用在設計上，你不用為製作一個組件去勞心費力。

演示快

Mockplus 原型設計軟體

掃一掃，立即在手機中預覽原型

掃瞄二維碼，原型即可在手機中演示。同時支持在線發佈為 HTML，發送一個網址即可分享給同事或客戶，也可離線導出 HTML。

上手快

Mockplus 原型設計軟體

用一用，馬上就會

關注你的設計，而非工具。你不需要任何學習就可以輕鬆上手，不必為學習一個軟件而成為工具的奴隸，更不必在學習、買書、培訓上花費時間和金錢。Mockplus 無需任何編程，不需要任何編程基礎知識。

https://www.mockplus.com/

Windows 安裝版：
Mockplus Individual.exe（SHAREWAREONSALE下載）
Mockplus Individual.exe（GOOGLE下載）
Mockplus Individual.exe（1DRV下載）
Mockplus Individual.exe（MEDIAFIRE下載）
Mockplus Individual.exe（HAMICLOUD下載）
檔案大小：86.27 MB

Windows 免安裝版：
Mockplus 3.5.1.0.7z（GOOGLE下載）
Mockplus 3.5.1.0.7z（1DRV下載）
Mockplus 3.5.1.0.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：81.00 MB

 Mac 版本：
Mockplus v3.5.1.0.dmg（SHAREWAREONSALE下載）
Mockplus v3.5.1.0.dmg（GOOGLE下載）
Mockplus v3.5.1.0.dmg（1DRV下載）
Mockplus v3.5.1.0.dmg（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：87.38 MB

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