網頁設計說難不難，不過若真的沒有設計經驗，那就是一個很難的開始！這次要跟大家分享遠振資訊的 Site Builder 網頁設計主機，讓沒有經驗的你的也可以成為設計大師，讓老闆交代的網頁設計不再委外設計，真的有那麼簡單嗎？坦白說若你覺得使用 Office 沒有太大難度的話，那使用 Site Builder 網頁設計主機就是那樣的簡單，他同時也包含主機的費用在內，成立公司的門面就是一個簡潔俐落的官方網站，不妨就從這裡開始吧！

Site Builder 網頁設計主機優勢

佈景主題

先來看看這方案有哪些亮點！首先就是「無空間限制」與「無流量限制」，坦白說這麼好的資源我還不知道上哪裡找，真的找不到！雖然這個方案沒有給資料庫等等，但是空間和流量都給得很大方，Site Builder 網頁設計主要就是可以讓你設計一個優質的 Landing Page 著陸頁，也就是訪客造訪的第一頁面，或是最具備官方形象的頁面，通常這樣的頁面流量不會大，以呈現整體形象為主，所以我覺得給上無空間限制與無線流量是非常有誠意的！網站架設不用擔心網站設計的元素過多，或是上線後訪客數量超過預期等，因流量空間夠不夠用，而產生額外的資源使用花費的問題，那你選擇 網頁設計主機 方案就大大的賺到。網頁設計並不是從零開始，坦白說若沒有任何經驗的話，從無到有實在太難了，最快的方式就是從佈景主題開始，Site Builder 網頁設計主機已經內建好 200 多組模板，可以讓你很方便的套用，真的隨便挑應該都會有自己喜歡的，之後再去編輯修改即可，基本的網頁設計就麼簡單。坦白說這類工具現在方便快速，搞不好網頁設計師也是從類似的服務直接去修改編輯，還會需要手刻 HTML 與 CSS 嗎？

Bootstrap 風格的模板也具備，Bootstrap 是一組用於網站和網路應用程式開發的開源前端框架，包括 HTML、CSS 及 JavaScript 的框架，提供字體排印、表單、按鈕、導航及其他各種元件及 Javascript 擴充套件，旨在使動態網頁和 Web 應用的開發更加容易。其實現在很多網站都是基於 Bootstrap 去開發完成的，讓響應式網頁的設計更簡單。

內建的好用的風格我想是絕對足夠的，都會提供你一個完整的樣本，把所有圖片跟文字換掉，我覺得至少 70% 就搞定了，剩下 30% 就是完成更多客製化的內容。七分天注定，三分靠打拚，用在 Site Builder 網頁設計主機也是可以的唷！





網站匯入

若這 200 多個範本沒有滿意的，或是原本已有網站、想離開目前的架站平台，Site Builder 也具備網站匯入的功能，說白一點就是可以完全參考你喜歡的網站！

雖然這功能是可以複製別人/自己的網站，但是主要用途不是用在抄襲，我想只是節省大家的設計成本，因為一個滿意的版型得來不易，要自己從無到有的設計更是難事，有時候最好的學習方式就是從借鏡開始，坦白說這句話我可一點都不否認。

匯入功能連每個選單頁面都會一起採集下來，只需之後一頁一頁的去更動，我只是想表達這個「匯入功能」比想像中強大很多很多！





架站功能

若你沒有經歷過網頁設計，或是經歷過自己建立網頁，那你很可能會缺乏一些基本的概念，在操作上我會說那如同 Office 那樣簡單，不過網頁是有它的架構跟學問在，才能讓搜尋引擎很快的認識你所設計的網頁，譬如基本的標題、中繼說明、Open Graph Protocol 開放社交關係圖等等，完成網頁不難，但是 SEO 的部分還是得靠自己去加強，最基本的還有連結的錨點文字、圖片的替代文字，Site Builder 在設計功能上都會給你，這就必須自己紮紮實實的做好。

在設計上的功能我無法一一說太多，因為說下去會講不完，這類設計要自己去實作，才會知道有多少東西可以玩，不過在設計上真的已經替大家設想好很多功能，譬如說同個頁面必須同時呈現在電腦、平板與手機上，可以很簡單的設定元素在何種裝置才會顯示，這就是很基本的 RWD 響應式網頁的設計，寫個網頁對我來說簡單，但是要我寫出一個響應式網站真的還是得依靠這工具！Site Builder 其實還有內建購物車系統，可以有產品管理與訂單管理，但是這個我並不覺得自己管會比較輕鬆，只是若是想要自己有平台，也是一個誠意十足的主機方案。

最後簡單總結一下，適合的主機方案給適合的人，遠振資訊 Site Builder 網頁設計主機適合誰呢？第一，我覺得適合需要一個官網的公司行號，需要有一個形象網頁，若是你主打個人品牌，也很適合營造一個完整的個人頁面，一年花費 4000 元不算太高的成本，任何專業的事情上，打造好一個形象網頁，網路的客群就來了！第二，我覺得適合打造產品或是活動頁面，我覺得還是必須靜態網頁為主，你可能在社群媒體導流到一個活動頁，讓大家可以看到更多更完善的活動、產品介紹，流量再大也不擔心，因為這次所推薦的方案並沒有空間與流量的限制。第三，我覺得可以利用匯入網站的功能，將舊有只具備電腦版的網頁轉換成 RWD 響應式網頁，坦白說原本改寫網頁的設計費都省囉！

申請方案頁面：https://host.com.tw/網頁設計主機