越來越多人學習架站，只要架個 WordPress 就可以成立自己的小天地，因此租用主機是開始的第一步，現在市面上有 WordPress 優化主機還有虛擬主機，到底該如何選擇？有什麼不同的差異呢？簡單來說一般虛擬主機有更多的可用性，你可以自己安裝很多套裝程式，若你會自己寫程式也可以放在虛擬主機上，其實要自己安裝 WordPress 部落格程式也可以，那麼為什麼還要有 WordPress 優化主機呢？其實具備了有更安全的 ModSercurity 模組之外，還有具備針對 WordPress 加速的 LiteSpeed Web Cache Manager 功能喔！

cPanel 功能比一比

cPanel 是虛擬主機現在幾乎都具備的一套 Web 介面管理系統，可以讓新手們更容易自己架設網站，其實我以前也是從 cPanel 開始的，到後來才自己學習 Linux 怎麼架站等等的，甚至還考取了多張國際認證，當然有了 cPanel 可以不用那麼專業沒關係，因為實際上架站完成之後 cPanel 並非那麼重要，不過若功能比較多當然也會比較好，以下替大家列出來遠振 WP 優化主機和 Linux SSD 多網域虛擬主機方案的 cPanel 功能差異，都以最便宜方案來比唷！

WordPress 優化主機

（TW-WP-S） Linux SSD 多網域虛擬主機

（TW-S-Addon） 檔案 檔案管理員、圖片編輯器、網頁保護、磁碟空間

FTP 帳戶、FTP 連線、備份、備份精靈 ◯ ◯ 資料庫 phpMyAdmin、MySQL® 資料庫、MySQL® 資料庫精靈 ◯ ◯ 網域 網站發布器、網域、子網域、網域寄放、管理轉頁、Zone Editor ◯ ◯ 附加網域 ◯ 電子郵件地址 備份電子郵件帳戶、郵件轉寄、電子郵件路由

自動回應程式、預設帳號、追蹤傳送

信件過濾、電子郵件篩選、備份精靈

Email Deliverability、郵件帳號匯入工具、垃圾郵件殺手

Email 空間使用情形、外寄郵件過濾系統 ◯ ◯ 統計表及記錄檔 訪客、錯誤紀錄、流量

原始記錄檔、Awstats、資源使用量 ◯ ◯ 安全性 IP 封鎖程式、SSL/TLS、防止盜連、密碼保護、SSL/TLS Status

兩步驟驗證、Let Encrypt SSL、惡意軟體掃描 ◯ ◯ ModSercurity、應用程式防火牆 ◯ 軟體 Cloudflare、Installatron Application Installer

最佳化網站、Select PHP Version ◯ ◯ 進階 工作排程、索引、自訂錯誤頁面 ◯ ◯ LiteSpeed Web Cache Manager ◯ Web Application phpBB、MediaWiki、Piwigo

ownCloud、Joomla、Drupal ◯ WordPress ◯ ◯ 費用 月繳 480 元 410 元 年繳 4800 元 4100 元

其實細看各種功能是差不多，WordPress 優化主機無法提供附加網域的功能，意思就是不能把其他 domain 的網站建立在 WordPress 優化主機當中，不過 WordPress 優化主機多了 ModSercurity 安全性的功能與 LiteSpeed Web Cache Manager 網頁快取加速的選項，這都是 WordPress 優化主機比較加分的地方，雖然虛擬主機在 Web Application 也可以安裝 WordPress 部落格程式，不過 ModSercurity 這種安全性的模組無法自己安裝，因為這個是伺服器的模組；LiteSpeed 在 WP 當中是有外掛可以使用，不過就得自己維護！

如何快速安裝 WordPress 部落格程式？

△ 進入 cPanel 之後到下方 Web Applications 就可以看到 WordPress 的程式，請點進去。

△ 之後請點選「安裝此應用程式」。

△ 之後就能很快速的設定要使用哪一個網域來架站、WordPress 的版本與語言，更方便的是具備有 WordPress 主程式、外掛與佈景主題的自動更新功能，這個真的是很實用的功能，因為 WordPress 目前在網路上的勢力實在是太龐大，當然也會有很多人刻意找漏洞去入侵，因此自動更新功能很方便，而且有版本更新還會發信到信箱第一時間通知，我個人對這樣服務感到滿意。

△ 接著可以快速設定管理員的帳號密碼、網站標題等等，若是下方進階管理使用預設值的話，連資料庫都不用自己去設定，很快地就可以把 WordPress 架起來，你說架站很難學嗎？坦白說一點都不會，你要我一分鐘架一個 WordPress 都可以。

△ 現在網站必備的就是要有 SSL 憑證，這樣才有機會被 Google 搜尋引擎收錄唷～付費憑證之前與大家分享過（為什麼網站需要 SSL 憑證？HTTP 邁向 HTTPS 需要注意些什麼？），基本上也有免費的可以選擇，請大家點選 Lets Encrypt™ SSL 來快速頒發 SSL 憑證。

△ 選取要頒發憑證的網站，點選後方的頒發。

△ 看看要頒發的憑證是否要包含子網域等等，基本上有使用的網域再頒發即可，確認之後點選下方的頒發即可，SSL 憑證就搞定了～現在要處理 SSL 憑證真的很容易，想當初我自己花了多時間研究，還要自己卻搞設定檔等等的，透過 cPanel 真的是簡單到不行！

△ 這樣一來網站就順利上線囉！簡單的寫了一個診所的網站～

△ 回到 cPanel 所建立的 WP 的設定，還可以輕鬆的升級版本、備份、完全複製與刪除。

△ 備份是非常重要的功能，很多人真的會忽視，等到哪天有個萬一時就會哭很慘，因此建議大家一定要設定自動備份，這樣自己辛苦撰寫的文章才不會白白浪費。

△ 接著可以開啟 ModSecurity 的功能，來保護網頁的安全性。

△ LiteSpeed 快取能讓網站讀取速度更快，減少資料庫的存取，給用戶更好的使用體驗，之前曾分享過 WP 搬家有介紹到 LiteSpeed，大家可以直接參考看看：遠振 WordPress 優化主機實測，WP 搬家其實沒有這麼難！

選擇 WordPress 優化主機的優缺點

簡單相比 WordPress 優化主機和一般虛擬主機，大家最後會如何選呢？若你只是一般的 WordPress 用戶，我個人是推薦 WordPress 優化主機的，因為使用上比較單純，而且具備有提高安全性的 ModSercurity 模組與 LiteSpeed Web Cache Manager 的快取功能，這些在 cPanel 就內建的功能會讓你省事許多，可以把心力專注在於撰寫部落格。一般虛擬主機適合比較進階的玩家，希望能有更多不同的網站，甚至要架設論壇都可以，而且還可以把其他網域的網站集中在這個服務內使用。到底該如何選擇，還是看到大家的需求囉！

WordPress 優化主機更多資訊請參考：https://yji.tw/3dgVDv4