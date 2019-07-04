遠振 WordPress 優化主機實測，WP 搬家其實沒有這麼難！

2019-07-04 15:18:26 9M87

WordPress搬家教學

WordPress 想要搬家，卻又擔心過程出問題網站掛點嗎？這次剛好有網站要搬家，所以就把步驟一一記錄下來，我是從 Sugar 主機搬家到遠振主機，因為 Sugar 主機在香港，速度相對慢，遠振剛好推出 WordPress 優化主機，對網站速度優化有幫助，像是提供 LiteSpeed Web Server 網頁伺服器、直接 Peering 中華電信 HiNet，不經第三方 ISP 等許多好處，這邊就先來看看遠振主機的優勢，等等下方在詳細分享如何輕鬆從 A 主機搬家到 B 主機，跟著我一起做，就能快速完成 WordPress 搬家啦！

WordPress 優化主機有哪些優勢？

速度一直是每個網站所要追求的，有好的速度，對你的觀眾才有好的閱讀體驗，另一方面也是讓 Google 比較喜歡你的網站。Google 搜尋引擎優化一直沒有對外公開有哪些優化指標，訪間流傳的大多是第三方研究出來的，也沒有人可以證實，但是網站「速度」卻是 Google 少數對外公開的優化指標，因此速度可以說是越快越好，遠振的 WordPress 優化主機，為什麼可以讓我們的網站更快呢？

- 機房位置

我舊的主機機房位置在香港，WordPress 優化主機位置在台灣，在物理特性上，越近的當然就越快到達這是無庸置疑的，另外遠振主機網路連線透過 BGP 最佳化線路，直接 Peering 中華電信 HiNet，不經第三方 ISP。更重要的是通過 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證，讓你的資料更安全。

- PHP 性能優化

WordPress 優化主機特別為 WordPress 打造，使用最快的 PHP 版本 PHP 7，再加上自家的調校與優化，讓 WordPress 執行更順暢。許多虛擬主機商都還在使用 PHP 5.6 的環境，而 PHP 7.0 的速度實際上比 PHP 5.6 快速非常非常多，當然得選擇有 PHP 7 環境的虛擬主機是比較好的！

- LiteSpeed Web Server 網頁伺服器

WordPress LiteSpeed 外掛

說到 WordPress 快取，大部分的人都會想到 LiteSpeed 外掛，遠振的 WordPress 優化主機結合 LiteSpeed 優化效能與速度，快取 WP 頁面並減少消耗 CPU 資源。所以搭配遠振 WordPress 優化主機的方案，就不用下載一堆快取外掛，用內建的 LiteSpeed 就能一鍵設定快取。

- 自動圖片壓縮優化

太大的圖片，會拖慢網站載入速度，遠振主機的自動圖片壓縮優化技術，可以在背景自動處理未壓縮的圖片，就算忘記壓縮圖片，也不會讓載入速度明顯變慢。

- 資料庫調校優化

除了圖片以外，資料庫也是影響 WP 速度、效能的主要原因，遠振用超過 15 年的技術和經驗，可以針對資料庫做最大的優化及調校。

- Web Server 優化

WordPress 優化主機採用 LiteSpeed Web Server，可以增加兩倍的負載，相容性與效能卻不會打折。

- 資安優化

主機內建 WAF 防火牆，降低駭客入侵機會，保障網站安全。

WordPress 如何搬家？

說到 WordPress 搬家，簡單來說搬家分為兩個部份，第一個部分就是「檔案」，這包含 WordPress 的程式檔案、部落格的附件檔案；第二個部分是「資料庫」，就是整個 WP 最重要的部份，因為所有部落格資產都在裡面啊！！！因此我們必須先準備兩樣東西：public_html（通常是虛擬主機的網站目錄）、資料庫，把這兩個東西從 A 搬到 B，在作一些設定就可以完成囉，以下就來看看這兩樣東西去哪找、如何搬過去新主機。

檔案搬家

WordPress Cpanel 登入

△ 首先登入自己舊主機 cPanel，通常虛擬主機都會有 cPanel 介面，這對一般用戶來說會簡單非常非常多，透過網頁就可以完成很多網站上的設定。

WordPress搬家教學

△ 進入檔案管理器！為什麼上一句話要用驚嘆號做結尾？因為很多人備份檔案都以 FTP 的方式，其實 FTP 的傳輸放是太慢了，一個 WordPress 主程式可能就超過上百的個檔案，透過 FTP 傳輸的方式來說，一個檔案一個連線，坦白說真的很花時間，因此建議大家使用 cPanel 內的檔案管理器來打包所有檔案。

WordPress 搬家 public_html

△ 然後找到 public_html 進行打包的動作，這個方式可以讓你幾百個檔案、幾千個檔案變成一個，這樣傳輸速度可以更加快速。

WordPress 怎麼搬家

△ 這邊有 4 種壓縮格式可以選，如果你的檔案沒有很大，選擇 Zip 就可以了。我的檔案有 10GB 算是滿肥大的，所以就選擇 Tar 格式，處理速度上會比較快速。

WordPress 遠振主機

接著進入你的新主機，我這邊示範的新主機，是用遠振的 WordPress 優化主機，一樣登入 cPanel 的檔案管理器，把剛剛壓縮好的 public_html 丟上來，並且按下解壓縮。這樣就完成第一個檔案的搬家了，接下來我們就只剩下資料庫要搬囉~

資料庫搬家

WordPress 搬家教學 資料庫匯出

△ 資料庫的匯出，可以使用 cPanel 裡面的工具「MySQL 資料庫管理程式」，請先在舊主機執行資料庫匯出的動作。

WordPress WordPress 資料庫匯出教學

△ 接著進入遠振的 cPanel 之後，使用 MySQL 資料庫精靈開始建立資料庫與使用者。

WordPress 建立資料庫教學

△ 首先輸入資料庫名稱，名稱自己知道就可以，這個沒有一定的規則，而前綴是固定的帳號名稱。

WordPress 建立資料庫教學

△ 資料庫建立完成之後，接著建立具有存取該資料庫權限的使用者，基本上跟第一步驟的資料庫名稱一樣就可以了，輸入密碼之後點擊下方的建立使用者就完成啦！

WordPress 搬家教學

△ 接著也是進入 MySQL 資料庫管理程式，透過剛剛所建立的資料庫帳號來登入，點進來之後，上方有匯入選項，請記得附檔名要是 .sql.zip 才可以上傳，.sql 通常是匯出的資料庫副檔名，壓縮過後通常變成 .zip，這時候就要自己修改一下副檔名成為 .sql.zip。基本上匯入之後搬家就快要完成了！

重新設定資料庫帳密

WordPress 建立資料庫教學

△ 資料庫建立完成之後，我們要點進 public_html ( 新主機 ) 裡面設定 wp-config.php，將剛剛建立的資料庫名稱、密碼更新一下 ( 因為這邊目前是舊的主機的資料庫帳號密碼 )。

WordPress 資料庫帳號密碼

△ 點擊右鍵 >「Edit」

WordPress 搬家教學

△ 按下 Edit

WordPress 修改資料庫帳號密碼

△ 接著就可以找到 DB_NAME、DB_USER、DB PASSWORD 這三個項目，將你剛剛建立資料庫時，所輸入的名稱、密碼依序打上去，按下儲存就完成啦！

修改 DNS 與建立新的 SSL 憑證

WordPress 搬家教學

△ 資料庫、html_public 都處理完之後，就算差不多完成啦，接著我們要開啟你當初購買網域的地方，來更改 DNS 設定值，我這邊就用 GoDaddy 示範，到「網域名稱伺服器」按下變更，然後將新主機商提供給你的輸入上去就可以啦。

WordPress SSL憑證

△ 搬家最後一個步驟，我們要來重新頒發 SSL 憑證，進入新主機的 cPanel 找到「安全性」下面的 Let's Encrypt SSL。

WordPress 搬家教學

△ 然後最下面按下頒發

WordPress DNS重新指向

△ 這樣就完成搬家啦！不過 DNS 設定值完成之後，通常會等待一段時間，不管是哪一家都一樣，官方是說 24 小時以內會轉過去，但是我實際上 1 個小時內就可以在新主機上正常瀏覽網站啦！

速度實測

遠振主機

△ 說了這麼多優化、速度多快，心裡可能還是有疑問：「真的嗎？」，所以還是要來實測一下，用 Scream frog 來模擬載入速度，作搬家前後的速度比較，上面圖是「搬家前」的測試，平均速度分別為 0.25 秒，平均每秒可以讀取 24.97 個頁面，這樣的速度其實很快，下一張圖我們來看看搬家到遠振 WordPress 優化主機的速度。

WordPress 搬家教學

△ 用遠振 WordPress 優化主機的方案，搬家之後平均載入速度只要 0.05 秒，平均每秒可以讀取 44.44 個頁面！只能說看不到車尾燈阿～實際使用起來的感受，載入圖片的速度有感變得更快，比以前快個一兩秒是真的～

WordPress 優化主機方案比較

WordPress 優化主機評價

我目前採用的是 TW-WP-S 方案，就是一個月 480 元的方案啦，對於小小部落格來說算是很足夠了，磁碟空間有 20GB、每月流量有 1200GB、CPU 4 GHz、記憶體 2GB、 I/O Rate 5120 KB/s，目前對我來說使用起來都相當順暢，如果你是流量較高、或是企業級的用戶，就可以考慮 TW-WP-M 或是 TW-WP-L 方案。

至 9/30 前的 75 折優惠方案

WordPress 搬家教學

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