寫網頁是網頁設計師的基礎工，當我以前開始練習的時候，就很愛 Easy Menu Manager 這樣簡單的選單製作工具，可以透過工具輕鬆規劃出多層架的選單目錄，而且可以產出 CSS3 Style 的網頁樣式和佈局，讓選單的製作己單非常非常多，而且具備有超級簡單的風格，若你自己剛開始練習製作網頁，又想要有一個簡單的選單工具列，那就來試試看這款吧！

△ 進入活動頁面之後點選 Download Easy Menu Manager For Free，之後填寫自己的名稱與信箱，就會將資訊寄送給你。

△ 之後收信就會得到軟體下載點與活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後貼上剛剛所取得的序號，之後點選靠近視窗右下角的部分（按鈕被框線稍微遮住了），應該就能順利啟動。

△ 軟體的操作很簡單，就是自己設定選單結構，然後簡易的輸入名稱與網址，Preivew menu 可以預覽，若是完成就點選 Generate menu code 就好囉！

https://codecanyon.net/item/easy-menu-manager/24349217

免安裝版：

Easy Menu Manager.7z（GOOGLE下載）

Easy Menu Manager.7z（1DRV下載）

Easy Menu Manager.7z（MEDIAFIRE下載）

Easy Menu Manager.7z（RAPIDGATOR下載）

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