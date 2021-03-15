如何分享大型檔案，卻又不佔用自己的私人雲端硬碟空間呢？最近小編發現這個 Jetdrop 免費空間，最強大的特色就是能夠分享 10GB 以下的檔案，而且注重隱私是他們家主打的，強調有非常安全的加密機制，不會將檔案傳輸到第三方手中，檔案上傳後支援「連結分享」、「Email 分享」，複製連結貼給朋友就能輕鬆下載，檔案會保存 7 天後自動銷毀，以上功能完全免費使用，有需要分享大型檔案的朋友，小編相當推薦將此工具收下，因為就連非常知名的 SendGB 分享上限也只有 5GB，整整大上一倍！

進入 Jetdrop 首頁之後，不用登入也不用註冊，直接將檔案上傳到 Jetdrop 就可以囉，檔案大小上限為 10GB 或是 1000 個檔案內都可上傳。

上傳完成後點擊下一步。

接著就能夠看到「下載連結」囉，免費帳號有「加密」功能，輸入正確密碼的人才能下載，而保存期限的話只有 Pro 版才有，也就是付費才能解鎖的功能啦。

另外免費用戶除了連結外，還能選擇用 Email 分享的方式，輸入對方的 Email 地址、你的 Email 地址及訊息（選填）後按下 SEND 就完成啦！

對方點開連結後，直接點擊「下載按鍵」就能夠完成下載，對於要臨時分享大型檔案的朋友來說，我覺得這個 Jetdrop 算是檔案上限寬容度前幾大的服務之一，連結放在下面啦，有需要的朋友趕快收下吧。

傳送門：Jetdrop