Jetdrop

如何分享大型檔案，卻又不佔用自己的私人雲端硬碟空間呢？最近小編發現這個 Jetdrop 免費空間，最強大的特色就是能夠分享 10GB 以下的檔案，而且注重隱私是他們家主打的，強調有非常安全的加密機制，不會將檔案傳輸到第三方手中，檔案上傳後支援「連結分享」、「Email 分享」，複製連結貼給朋友就能輕鬆下載，檔案會保存 7 天後自動銷毀，以上功能完全免費使用，有需要分享大型檔案的朋友，小編相當推薦將此工具收下，因為就連非常知名的 SendGB 分享上限也只有 5GB，整整大上一倍！

Jetdrop

進入 Jetdrop 首頁之後，不用登入也不用註冊，直接將檔案上傳到 Jetdrop 就可以囉，檔案大小上限為 10GB 或是 1000 個檔案內都可上傳。

臨時上傳空間

上傳完成後點擊下一步。

檔案上傳

接著就能夠看到「下載連結」囉，免費帳號有「加密」功能，輸入正確密碼的人才能下載，而保存期限的話只有 Pro 版才有，也就是付費才能解鎖的功能啦。

檔案分享

另外免費用戶除了連結外，還能選擇用 Email 分享的方式，輸入對方的 Email 地址、你的 Email 地址及訊息（選填）後按下 SEND 就完成啦！

免費空間1tb

對方點開連結後，直接點擊「下載按鍵」就能夠完成下載，對於要臨時分享大型檔案的朋友來說，我覺得這個 Jetdrop 算是檔案上限寬容度前幾大的服務之一，連結放在下面啦，有需要的朋友趕快收下吧。

傳送門：Jetdrop

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