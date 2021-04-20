Mirrored.to

需要將檔案一次上傳到多個「免費空間」備份嗎？像本站文章後方的軟體下載點，為了防止單一免空載點失效，一次都會提供好幾個，不過若沒有工具輔助，同一個動作就要重複做好幾次，最近小編發現 Mirrored.to 免費空間上傳工具，上傳一次檔案最多就能備份到 14 個不同的免費空間，還支援 Windows 桌面版及開放 API 給大家使用，如果你也跟小編一樣有上傳檔案到多個免費空間的需求，我覺得這是一款能夠節省很多時間的工具。

Mirrored.to

進入 Mirrored.to 不需要登入帳號就可以上傳檔案，在未登入的情況下，最多能上傳到 10 個免費空間、每個免費空間容量上限 500MB，且一次能上傳 20 個文件。下方是所有支援匿名上傳的免費空間清單，大家可以自己勾選習慣的服務後點擊下方「開始上傳」就可以啦。

快速上傳檔案

上傳完成之後會看到兩個連結，兩個都可以用，一個是原始連結一個是短連結。

臨時上傳空間

將這串連結複製起來，貼給朋友或放在網站上之後，點開就會看到上圖畫面，下載端請點擊「單擊此處查看文件連接」。

Mirrored.to

點進去之後就可以看到各個免費空間的載點啦！

臨時上傳空間

以上是未登入 Mirrored.to 可使用的功能，登入後還可以上傳到其它需要驗證才能用的免費空間，像是 MediaFire、GoogleDrive 等，而且註冊 Mirrored.to  之後，從原本 10 個免費空間限制，能夠提升到 14 個，另外有影片上傳需求也是註冊會員後才能使用的。

另外登入後還可以透過帳戶中的短連結來賺取廣告費，只要使用者點擊你的下載連結即可有廣告收入。

Mirrored.to

另外 Mirrored.to 也提供 API 資料串接及 Windows 桌面版下載，桌面版相較網頁版有幾個好處：

    • 簡單直覺的使用者界面
    • 上傳續列中可保留無限數量的文件
    • 顯示上傳進度
    • 同時支援本地文件和遠端 URL 上傳
    • 輕鬆導出上傳的文件連結
    • 本地配置文件可儲存預設的免費空間和登錄資訊
    • 自動分割大文件
  • 木前可用的托管網站列表會自動更新
  • 可選擇設置上傳後電腦關機/休眠/登出等
  • 自動更新
  • 無廣告 100% 乾淨

https://www.mirrored.to/

免安裝版：
Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（GOOGLE下載）
Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（1DRV下載）
Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.91 MB

Mirrored.to 一次幫你上傳到 14 個免費空間，免登入免註冊，支援匿名上傳 相關文章

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