需要將檔案一次上傳到多個「免費空間」備份嗎？像本站文章後方的軟體下載點，為了防止單一免空載點失效，一次都會提供好幾個，不過若沒有工具輔助，同一個動作就要重複做好幾次，最近小編發現 Mirrored.to 免費空間上傳工具，上傳一次檔案最多就能備份到 14 個不同的免費空間，還支援 Windows 桌面版及開放 API 給大家使用，如果你也跟小編一樣有上傳檔案到多個免費空間的需求，我覺得這是一款能夠節省很多時間的工具。

進入 Mirrored.to 不需要登入帳號就可以上傳檔案，在未登入的情況下，最多能上傳到 10 個免費空間、每個免費空間容量上限 500MB，且一次能上傳 20 個文件。下方是所有支援匿名上傳的免費空間清單，大家可以自己勾選習慣的服務後點擊下方「開始上傳」就可以啦。

上傳完成之後會看到兩個連結，兩個都可以用，一個是原始連結一個是短連結。

將這串連結複製起來，貼給朋友或放在網站上之後，點開就會看到上圖畫面，下載端請點擊「單擊此處查看文件連接」。

點進去之後就可以看到各個免費空間的載點啦！

以上是未登入 Mirrored.to 可使用的功能，登入後還可以上傳到其它需要驗證才能用的免費空間，像是 MediaFire、GoogleDrive 等，而且註冊 Mirrored.to 之後，從原本 10 個免費空間限制，能夠提升到 14 個，另外有影片上傳需求也是註冊會員後才能使用的。

另外登入後還可以透過帳戶中的短連結來賺取廣告費，只要使用者點擊你的下載連結即可有廣告收入。

另外 Mirrored.to 也提供 API 資料串接及 Windows 桌面版下載，桌面版相較網頁版有幾個好處：



簡單直覺的使用者界面



上傳續列中可保留無限數量的文件



顯示上傳進度



同時支援本地文件和遠端 URL 上傳



輕鬆導出上傳的文件連結



本地配置文件可儲存預設的免費空間和登錄資訊



自動分割大文件

木前可用的托管網站列表會自動更新

可選擇設置上傳後電腦關機/休眠/登出等

自動更新

無廣告 100% 乾淨

免安裝版：

Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（GOOGLE下載）

Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（1DRV下載）

Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）

Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）

Mirrored.to Desktop Uploader Tool 3.0.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：3.91 MB