台灣之星 U15

你家的中小學生，開始有申辦門號需求了嗎？最近台灣之星推出史上最划算方案「U15 中小學生門號免費領」，月租費 0 元，享有不限速吃到飽、最高免費 5GB 上網（每超過 1GB 收 20 元，收費上限 299 元），還贈送網內、網外及市話共 10 分鐘，不論爸媽是否為台灣之星用戶都可免費領取，家裡的能小朋友享有行動網路，爸媽也可以輕鬆負擔。


U15 中小學生方案詳細內容


U15小孩門號
父母 非台灣之星用戶 台灣之星用戶
資費 $0 $0
流量 免費
上網量
（4G 網路）		 3GB 5GB
超量後
網速		 不限速吃到飽
(超量每GB$20最高收$299)		 不限速吃到飽
(超量每GB$20最高收$299)
語音 網內 網內/網外/市話贈送10分鐘
超量每分鐘$1


* 綁約期滿後，即無贈送免費上網量，4G 上網每 GB$20，最高收 $499 (不含語音及簡訊使用量計算)。

門號管理功能

台灣之星提供家長管理小朋友的門號功能，包含發話及網路設定，能夠有效防止小朋友沈迷上網情形發生，隨時掌握小朋友行動網路使用情形。

如何申辦？

可至「實體門市」申辦，也可以在網路門市申辦，請準備以下證件：

台灣之星 U15

小朋友雙證件：健保卡 + 身份證 or 戶口名簿
家長雙證件：身份證 + 健保卡 or 駕照

*選擇網路門市申辦的話，小朋友限以身份證辦理。

活動期限到什麼時候？小朋友幾歲可以辦？

申辦時間：110/4/1~4/30 止
申辦條件：限 7-15 歲小孩

台灣之星學生方案費用

線上申辦頁面：台灣之星 U15 方案

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訪客留言

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