你雙 11 錯過了電信優惠嗎？那這次 1212 優惠可別錯過囉，因為台灣五大電信又推出了 1212 資費優惠活動，這次優惠活動趨勢都是組合包，五大電信都主推搭配資費家電、手機專案價，純推資費優惠的僅有亞太電信一家，如果只想減資費優惠便宜的，可以只看亞太電信或台灣之星 1212 當日推出的活動，若剛好缺家電、要換手機看中華、台灣、遠傳三家就對了，這邊小編把 5 家電信的 1212 資費優惠方案都抓出來了，年底了方便大家找出最適合自己的優惠方案！

中華電信 1212 優惠活動

108/12/09 起至 108/12/15 止，中華行動客戶 (含月租型及預付卡用戶) 購單機折 2,000 元購買 iPhone XS、iPhone XS Max，享搭配指定銀行信用卡享最高 6 期 0 利率優惠，一門號限購一台數量有限售完為止。

活動頁面：https://www.cht.com.tw/home/campaign/4gxmasapple

加碼「溫馨聖誕 暖心獻禮」

「溫馨聖誕暖心獻禮- iPhone 購機」優惠，活動期間自 108/12/02 起至 109/01/01 止，搭配大 4G 購機方案 (24/30/36個月) 購買 iPhone XS、iPhone XS Max，月繳 999/1,199 元購機折 2,000 元、月繳 1,399 元以上購機折 4,000 元，手機促銷至多折至 0 元止。

活動頁面：中華電信 1212 優惠活動

遠傳電信 1212 優惠活動 - 聖誕跨年嗨翻天 年終犒賞領萬元

活動好禮：5000 元 friDay 禮券、3000 元雄獅旅遊金、2000 元遠傳網路門市購物金

活動辦法：2019/12/31 前申辦聖誕跨年嗨翻天 年終犒賞領萬元活動$499/$399/$199 方案擇一方案就送 friDay 購物折價券 $5000。

活動頁面：遠傳電信 1212 優惠活動

加碼：iPhone 限時最高折 8000 元

時間：12/7～12/12

申辦 iPhone Xs Max 系列搭配 999 以上資費，簽約 24/30/36 個月，手機專案價限時降價最高 $8000。

活動頁面：http://promotion.fetnet.net/Pmt/iPhone/index.html

台灣大哥大 1212 優惠活動 - 年終大降價

活動時間：12/31 止

IPhone 7、iPhone 8 最高折 3000 起，申辦 1399 型上網吃到飽資費指定方案綁約 30 個月並搭配 iPhone 8 (64GB)，可享折價後專案價 0 元優惠 (須預繳)。

活動頁面：台灣大哥大 1212 優惠活動

台灣之星 1212 購物節

活動時間：12/5~12/31

台灣之星與燦坤、全國電子合作，申辦資費 $388/ $599/ $799/ $999/ $1,199 等資費，就可享有 Dyson、iPhone、Switch 等眾多明星商品專案價 0 元帶回家。此外將在 12/12 當天公布驚喜加碼，詳情請見台灣之星粉絲專頁。

活動頁面：台灣之星 1212 優惠活動

亞太電信 1212 優惠活動 - 首月月租 12 元

△ 亞太電信推出前兩個月月租 12 元，每月免費 10GB 4G 網路，超過流量限速 5Mbps 上網吃到飽，語音網內免費、網外送 70 分鐘。

1. 適用對象：新申辦／攜碼方案用戶，每一身分證號僅限申辦1門。

2. 申辦期間：自即日起至 2019/12/12 止。

3. 用戶門號申辦需符合亞太電信申裝規範，個人戶及公司戶均可申辦。

4. 申辦時需繳付 $300 設定費，不可抵扣任何費用，SIM 卡及申請文件之快遞運費則由亞太電信吸收。如您選擇的物流方式為「自行購買門號卡(SIM卡)」者，則無需繳付 $300 設定費，但需繳付購買卡片費用 $300，若於超商自行購買 SIM 卡，拆封後恕無法退換貨。

活動網頁：亞太電信 1212 優惠活動