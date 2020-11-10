你的網路資費要到期了嗎？今年雙 11 5G 資費有沒有可以撿便宜的呢？雙 11 五大電信優惠已經開跑囉，對於想要換 5G 網路的朋友，或是偏好 4G 便宜吃到飽通通有，每家電信主打的都不太一樣，有些主打購機+資費優惠，有些主打單門號優惠，大家能夠根據自己的需求在雙 11 找到不同的方案，這邊小編替大家整理出全台 5 大電信雙 11 5G、4G 吃到飽資費懶人包提供給大家參考啦。
先說每家電信並非只有以下列出的方案，下面小編都是幫大家列出「最低價」的雙 11 資費，當然還有各種更高價的方案，詳細情形大家可以到幫大家準備好的各大電信官網查看。
|中華電信
|遠傳電信
|台灣大哥大
|亞太電信
|台灣之星
|月租費
|599 元起
|499 元
|499 元
|11 元
|11.11 當天公布
|限速
|
1. 網速級限500Mbps
2. 到量降速為 5Mbps
|不限速
|不限速
|免費 1GB，超量降速 128Kbps
|-
|內容
|1. 5G 網路，行動上網量 24GB
2. 網內前 5 分鐘免費
3. VoLTE + Wi-Fi Calling
4. 有預繳金
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內通話前 5 分鐘免費
3. 加碼送 250 元禮券
4. 免預繳
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 月月賺 momo 幣
消費滿 5000 回饋 mo 幣 150 元
消費滿 8000 回饋 mo 幣 250 元
消費滿 10000 回饋 mo 幣 350 元
|1. 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
|-
|網外
|30分鐘/月
|送 30 分鐘
|送 200 分鐘
|網內外均一價 1 元/分
|-
|市話
|30分鐘/月
|-
|-
|-
|申辦期限
|11/30 止
|即日起至 2020/11/30
|即日起至 2020/11/30
|11/11 開搶
|2020/11/11 一日限定
|綁約
|24 個月
|12 個月
|12 個月
|無綁約
|-
|資格
|新申辦、攜碼、續約
(限中華電信官網線上申請)
|新申辦、攜碼限定
|新申辦、攜碼網路門市限定
|新申辦、攜碼限定
|一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 8 萬筆
|活動網址
|中華電信官網
|遠傳電信官方網站
|台灣大哥大官方網站
|亞太電信官方網站
|台灣之星官網
中華電信
今年是主打 5G 網路的一年，因此中華電信推出的都是與 5G 相關的資費，像是「搭配 5G 資費購機」，資費從最便宜的 599、799 到 1399 都有，對於想要升級 5G 的人來說算是好時機，相反的，對於在等待 4G 超殺吃到飽的消費者來說，今年中華電信是找不到的。
下表幫大家整理出中華電信 5G 方案最便宜的購機資費：
|中華電信雙 11 限定資費
|月租費
|599 元起
|限速
|1. 網速級限500Mbps
2. 到量降速為 5Mbps
|內容
|1. 5G 網路，行動上網量 24GB
2. 網內前 5 分鐘免費
3. VoLTE + Wi-Fi Calling
4. 有預繳金
|網外
|30分鐘/月
|市話
|30分鐘/月
|申辦期限
|即日起至 2020/11/30
|綁約
|24 個月起
|資格
|新申辦、攜碼、續約
(限中華電信官網線上申請)
申請網址：中華電信官網
遠傳電信
|遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|499 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內通話前 5 分鐘免費
3. 加碼送 250 元禮券
4. 免預繳
|網外
|送 30 分鐘
|市話
|送 0 分鐘
|申辦期限
|即日起至 2020/11/30
|綁約
|12 個月
|資格
|新申辦、攜碼限定
活動網址：遠傳電信官方網站
台灣大哥大
|台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|499 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 上網吃到飽
2. 網內通話免費講到飽
3. 月月賺 momo 幣
消費滿 5000 回饋 mo 幣 150 元
消費滿 8000 回饋 mo 幣 250 元
消費滿 10000 回饋 mo 幣 350 元
|網外
|送 30 分鐘
|市話
|-
|申辦期限
|即日起至 2020/11/30
|綁約
|12 個月
|資格
|新申辦、攜碼網路門市限定
活動網址：台灣大哥大官方網站
亞太電信
△ 亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，11/11 起 準時開搶，有中獎的朋友記得 11/15 23:59 前完成門號申辦，數量有限要搶要快。
|月租費
|11 元
|合約期間
|不綁約
|身分限制
|新申辦 / 攜碼 (每一身分證現辦一門)
|上網優惠
|4G上網優惠
|免費 1GB，超量降速 128Kbps
|超過傳輸量
|每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
|語音優惠
|網內
|$1/分(以秒計費)
|網外(含市話)
|$1/分(以秒計費)
|簡訊優惠
|網內
|$1/則
|網外
|$1/則
|設定費
|$300
|預繳款
|$100
活動網址：亞太電信官方網站
台灣之星
△ 台灣之星今年也要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。
台灣之星今年 ( 2020 ) 方案已公告，以下表格提供給大家參考：
|台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市
|月租費
|299 元
|限速
|不降速吃到飽
|內容
| 1. 5G 吃到飽
2. 網內免費
|網外
|100 分鐘
|市話
|申辦期限
|2020/11/11 11點開賣，一日限定
|綁約
|30 個月
|資格
|一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 8 萬筆
活動網址：台灣之星官網