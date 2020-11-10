你的網路資費要到期了嗎？今年雙 11 5G 資費有沒有可以撿便宜的呢？雙 11 五大電信優惠已經開跑囉，對於想要換 5G 網路的朋友，或是偏好 4G 便宜吃到飽通通有，每家電信主打的都不太一樣，有些主打購機+資費優惠，有些主打單門號優惠，大家能夠根據自己的需求在雙 11 找到不同的方案，這邊小編替大家整理出全台 5 大電信雙 11 5G、4G 吃到飽資費懶人包提供給大家參考啦。

先說每家電信並非只有以下列出的方案，下面小編都是幫大家列出「最低價」的雙 11 資費，當然還有各種更高價的方案，詳細情形大家可以到幫大家準備好的各大電信官網查看。

中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 亞太電信 台灣之星 月租費 599 元起 499 元 499 元 11 元 11.11 當天公布 限速 1. 網速級限500Mbps 2. 到量降速為 5Mbps 不限速 不限速 免費 1GB，超量降速 128Kbps - 內容 1. 5G 網路 ，行動上網量 24GB 2. 網內前 5 分鐘免費 3. VoLTE + Wi-Fi Calling 4. 有預繳金 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內通話前 5 分鐘免費

3. 加碼送 250 元禮券

4. 免預繳 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內通話免費講到飽

3. 月月賺 momo 幣

消費滿 5000 回饋 mo 幣 150 元

消費滿 8000 回饋 mo 幣 250 元

消費滿 10000 回饋 mo 幣 350 元 1. 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。 - 網外 30分鐘/月 送 30 分鐘 送 200 分鐘 網內外均一價 1 元/分 - 市話 30分鐘/月 - - - 申辦期限 11/30 止 即日起至 2020/11/30 即日起至 2020/11/30 11/11 開搶 2020/11/11 一日限定 綁約 24 個月 12 個月 12 個月 無綁約 - 資格 新申辦、攜碼、續約

(限中華電信官網線上申請) 新申辦、攜碼限定 新申辦、攜碼網路門市限定 新申辦、攜碼限定 一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 8 萬筆 活動網址 中華電信官網 遠傳電信官方網站 台灣大哥大官方網站 亞太電信官方網站 台灣之星官網

中華電信

今年是主打 5G 網路的一年，因此中華電信推出的都是與 5G 相關的資費，像是「搭配 5G 資費購機」，資費從最便宜的 599、799 到 1399 都有，對於想要升級 5G 的人來說算是好時機，相反的，對於在等待 4G 超殺吃到飽的消費者來說，今年中華電信是找不到的。

下表幫大家整理出中華電信 5G 方案最便宜的購機資費：

中華電信雙 11 限定資費 月租費 599 元起 限速 1. 網速級限500Mbps 2. 到量降速為 5Mbps 內容 1. 5G 網路，行動上網量 24GB 2. 網內前 5 分鐘免費 3. VoLTE + Wi-Fi Calling 4. 有預繳金 網外 30分鐘/月 市話 30分鐘/月 申辦期限 即日起至 2020/11/30 綁約 24 個月起 資格 新申辦、攜碼、續約

(限中華電信官網線上申請)

申請網址：

遠傳電信

遠傳電信雙 11 限定資費 - 網路門市 月租費 499 元 限速 不限速 內容 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內通話前 5 分鐘免費

3. 加碼送 250 元禮券

4. 免預繳 網外 送 30 分鐘 市話 送 0 分鐘 申辦期限 即日起至 2020/11/30 綁約 12 個月 資格 新申辦、攜碼限定

活動網址：

台灣大哥大

台灣大哥大雙 11 限定資費 - 網路門市 月租費 499 元 限速 不限速 內容 1. 上網吃到飽

2. 網內通話免費講到飽

3. 月月賺 momo 幣

消費滿 5000 回饋 mo 幣 150 元

消費滿 8000 回饋 mo 幣 250 元

消費滿 10000 回饋 mo 幣 350 元

網外 送 30 分鐘 市話 - 申辦期限 即日起至 2020/11/30 綁約 12 個月 資格 新申辦、攜碼網路門市限定

活動網址：

亞太電信

△ 亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，11/11 起 準時開搶，有中獎的朋友記得 11/15 23:59 前完成門號申辦，數量有限要搶要快。

月租費 11 元 合約期間 不綁約 身分限制 新申辦 / 攜碼 (每一身分證現辦一門) 上網優惠 4G上網優惠 免費 1GB，超量降速 128Kbps 超過傳輸量 每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。 語音優惠 網內 $1/分(以秒計費) 網外(含市話) $1/分(以秒計費) 簡訊優惠 網內 $1/則 網外 $1/則 設定費 $300 預繳款 $100

活動網址：

台灣之星

△ 台灣之星今年也要綁定 LINE 通知才能搶，沒綁定不能搶，但綁定了不一定要買，結論：無論你要不要搶，先去綁定台灣之星 LINE 通知就對了。

台灣之星今年 ( 2020 ) 方案已公告，以下表格提供給大家參考：

台灣之星雙 11 限定資費 - 網路門市 月租費 299 元 限速 不降速吃到飽 內容 1. 5G 吃到飽

2. 網內免費 網外 100 分鐘 市話 申辦期限 2020/11/11 11點開賣，一日限定 綁約 30 個月 資格 一證限辦一門，綁訂 LINE 通知始可辦理，限量 8 萬筆

活動網址：台灣之星官網