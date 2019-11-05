LG 雙 11 購物節

每年雙 11 就是大家荷包失守的的時候啦！今年 1111 LG 推出雙 11 購物節活動各式產品下殺優惠活動，包括 4K 物聯網電視、LG gram 筆電、LG TWINWash 雙能洗洗衣機、Styler 蒸氣輕乾洗機、免曬衣乾衣機、InstaView 敲敲看門中門冰箱、LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器等眾多明星商品！有一句話說，早買早享受，晚買享折扣～現在一年一度的折扣來了，趕快把握機會吧。更多 1111 優惠你也可以參考：燦坤雙 11 全民購物節

LG 雙 11 購物節

△ LG 為滿足消費者需求，推出各式產品的精選優惠活動「滿額送 買大送小」、「月月送 登錄抽」、「一起Buy享折扣」及「A9+ 秋頌好禮 慶週年」等，即日起至 11 月 30 日止，凡購買 LG 指定商品型號，即可享有多重好康優惠，邀請消費者一同歡慶這年度購物盛會！

LG 全系列物聯網電視好禮滿額送 購買指定家電完成登錄再抽 LG G8S ThinQ

LG 2019 電視系列全新推出智慧家用物聯網功能，除了領先業界的絕美畫質及高規格創新技術外，更可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置。即日起至 2019/11/30 購買 4K 物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送 LG 小家電。消費金額達 NT$120,000 ~ NT$149,999 可以獲得清淨機 AS401WWJ1 乙台、金額達 NT$150,000 ~ NT$199,999 可獲得除濕機 MD171QPK1 乙台、金額達 NT$200,000 (含)以上可獲得吸塵器 A9PSMOP2X 乙台。此外，凡於活動期間購買 LG 指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得 LG G8S ThinQ 智慧型手機，每月抽出3名，總共15名獲獎名額。

LG gram 超長續航輕薄筆電 雙11下殺優惠買再送

LG gram 雙11下殺優惠

△ LG gram 超長續航輕薄筆電輕盈支援行動力，同時具備大螢幕帶來更高工作效率與舒適度，超持久續航力滿足商務人士一整天自在生活。即日起至 2019/11/30 購買 LG gram 全系列最高享有 NT$4,000 折扣，隨貨再送 gram 筆電皮套、鍵盤膜等原廠好禮。

LG 全方位衣物護理專家 一起Buy享折扣

LG一起Buy享折扣

LG TWINWash 雙能洗洗衣機 雙11購物節

△ LG TWINWash 雙能洗洗衣機、Styler 蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機等組成的「全方位衣物護理專家」，針對重視質感的消費者提供最佳衣物護理解決方案。即日起至 2019/12/31 期間購買 TWINWash 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合或 InstaView 敲敲看門中門冰箱任一指定型號，加購 LG Styler 智慧電子衣櫥可現折 NT$13,000。

LG A9+ 秋頌好禮 慶週年 搭配家電1+1回饋加碼送

LG A9+ 雙11購物節

△ LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器乾吸濕拖一次完成，隨時打造整潔家中環境，保持清新舒適的居家空間。即日起至 2019/11/30 期間購買 CordZero A9+ 或 CordZero R9+ 指定型號，即可兌換 LG PuriCare™ Mini 隨身淨空氣清淨機或高速震動除螨吸頭等豐富好禮。同樣即日起至 2019/11/30 期間凡購買指定型號 CordZero A9+ 無線吸塵器，並加購建議售價 NT$15,000 (含) 以上的指定型號生活家電，就送濕拖吸頭配件套組！

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